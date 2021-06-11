Для того чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74,9 тыс. руб. в месяц. Об этом говорят результаты исследования СК «Сбербанк страхование жизни».

Главным критерием самодостаточности 82% опрошенных назвали достойную зарплату. Больше всего требуется москвичам — 104 тыс. рублей в месяц. За ними следуют жители Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей).

33% респондентов заявили, что для достижения финансовой независимости им важны накопления. Москвичам для этого нужно около 6,39 млн руб., вслед за ними идут жители Кемерово (4,2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (4,12 млн руб.). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн руб.

Варианты ответов на вопрос о способах получения дохода, с помощью которого россияне рассчитывают стать финансово независимыми, различаются в зависимости от возраста респондентов. Молодёжь (18–30 лет) чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), люди в возрасте 30–40 лет — на накопления (43%). Только старшее поколение (в возрасте от 50 до 60 лет) считает, что достаточный для этого доход можно иметь только за счёт зарплаты (89%).

Участники исследования также описали каким они видят самодостаточного человека. По их мнению, он достигает финансовой независимости в 26 лет, полностью себя обеспечивает (так считают 64% респондентов), имеет собственное жильё (55%) и стабильную зарплату, позволяющую покрыть все потребности (49%), много путешествует (32%) и может помогать родным (24%). Ещё 15% заявили, что финансово независимый гражданин должен получать пассивный доход от инвестиций.

Почти две трети россиян считают, что их доход позволяет им быть финансово независимыми. Из них 74% проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

Соцопрос проводился в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

По материалам РБК, Ленты.ру.