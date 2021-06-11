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Российские военные историки рассказали о геноциде населения СССР

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Russian military historians

Накануне в Пскове презентовали два сборника Российского военно-исторического общества, в которых содержатся научные статьи, документальные материалы, а также фотоматериалы о военных преступлениях, совершенных нацистами против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны.

Первая книга называется «Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века». Она посвящена трагедиям в деревне Жестяная Горка в Новгородской области и Локотской республики, а также львовскому погрому 1941 года и расстрелу детей из Ейского детского дома 1942 года.

Второе издание представляет собой монографию-фотоальбом. Он носит название «Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта». Здесь представлены действительно ужасающие доказательства совершенным нацистами преступлений против мирных жителей оккупированных территорий, еврейских гетто, концентрационных лагерей, сожженных деревень и разрушенных городов.

Несколькими днями ранее на сайте Change.org появилась петиция, авторы которого просят признать геноцидом истребление советского народа нацистами во время Второй мировой войны. Авторы петиции напоминают, что еще в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал, что гитлеровцы намеревались колонизировать территорию Советского Союза, истребив и изгнав с нее все местное население, которое они считали «расово неполноценным».

Всего за годы войны немцами были уничтожены, по меньшей мере, 13,5 миллионов только мирных граждан СССР. Часть их них была убита, кто-то умер, не вынеся жестоких условий существования в оккупации, многие погибли на тяжелых работах в Германии, куда их угнали принудительно. При этом до сих пор, несмотря на то, что с момента окончания самой страшной войны ХХ века прошло уже 76 лет, мы знаем не обо всех преступлениях нацистского режима.

Только благодаря активной работе поисковых отрядов и появлению у них современного оборудования, позволяющего более тщательно обследовать территории, где предположительно могу находиться останки убитых людей, мы узнаем ужасающие подробности массовых расстрелов и казней.

В настоящее время в производстве Следственного комитета России находятся уголовные дела об уничтожении около 30 тысяч мирных граждан Советского Союза. Это, разумеется, только те дела, по которым в последние годы была собрана документальная доказательная база. В основном речь идет о преступлениях, совершенных нацистами В Новгородской и Псковской области, а также Краснодарском крае.

В марте нынешнего года Следственный комитет принял решение объединить их в одно – «дело о геноциде советского народа». Впервые данный термин в отношении граждан СССР, уничтоженных в ходе оккупации, был употреблен Солецким районным судом Новгородской области. Геноцидом было признано истребление женщин, стариков и детей в деревне Жестяная Горка. Сразу после войны было установлено, что количество убитых в этом районе превышает 3700 человек, а в 2019 году поисковики обнаружили еще одно захоронение, где находились останки почти 500 человек. В том числе – троих малолетних детей и беременной женщины.

Метки: вторая мировая война, история, ссср
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