Миссия России сегодня и в будущем
Россия обязана указать правильный путь развития всему человечеству.
Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов рассказывает о отличии доктрины России и англосаксов, а так же о путеводном ключе эволюции в новом времени. Почему Сталин защищал РПЦ и как производился развал СССР?
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1:32 Два пути развития человечества. 3 типа градации разных народов с точки зрения англосаксов.
5:06 Почему нельзя плохо относится к Европе? Польза хищника в природе.
8:07 Психология Американской политики геноцида.
11:57 Как производился развал СССР. Кому Ельцин сдал Родину и Русскую православную церковь.
21:36 Несколько дополнительных фактов о личности Сталина. «Сталин является спасителем Русской православной церкви».
26:02 «Встречный пал» репрессий 1936 года.
30:19 Предназначение Российских народов в системе цивилизаций. Различия с англосаксонским менталитетом.
40:28 Одна из причин поражения Гитлера в ВОВ.
42:29 Заключительные выводы беседы. Подведение логических итогов.
Леонид Григорьевич Ивашов:
Российский военный и общественный деятель, генерал-полковник.
В 1996 – 2001 гг. начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.
Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Президент Академии геополитических проблем.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs