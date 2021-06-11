Россия обязана указать правильный путь развития всему человечеству.

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов рассказывает о отличии доктрины России и англосаксов, а так же о путеводном ключе эволюции в новом времени. Почему Сталин защищал РПЦ и как производился развал СССР?

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

1:32 Два пути развития человечества. 3 типа градации разных народов с точки зрения англосаксов.

5:06 Почему нельзя плохо относится к Европе? Польза хищника в природе.

8:07 Психология Американской политики геноцида.

11:57 Как производился развал СССР. Кому Ельцин сдал Родину и Русскую православную церковь.

21:36 Несколько дополнительных фактов о личности Сталина. «Сталин является спасителем Русской православной церкви».

26:02 «Встречный пал» репрессий 1936 года.

30:19 Предназначение Российских народов в системе цивилизаций. Различия с англосаксонским менталитетом.

40:28 Одна из причин поражения Гитлера в ВОВ.

42:29 Заключительные выводы беседы. Подведение логических итогов.

Леонид Григорьевич Ивашов:

Российский военный и общественный деятель, генерал-полковник.

В 1996 – 2001 гг. начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Президент Академии геополитических проблем.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs