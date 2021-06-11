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История России глазами русских художников

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От основания государственности до Второй мировой – художников всегда интересовали знаковые события в стране. Вот несколько шедевров русской живописи, написанных на исторические темы.

1. Виктор Васнецов. Призвание варягов (1909)

Эта картина была специально написана для школьных пособий по истории. Сюжет – основание русского государства. По самой распространенной теории, разобщенные племена славян не могли выбрать единого правителя и призвали варягов управлять ими, чтобы вместе более эффективно защищаться от вражеских набегов. Так на Русь прибыл князь Рюрик с братьями. 

2. Виктор Васнецов. Крещение Руси (1890)

Эта картина – копия монументальной росписи-фрески, которую Васнецов выполнил во Владимирском соборе в Киеве. В ее центре – князь Владимир, крестивший Русь и ныне почитаемый святым в православии. На переднем плане изображено крещение первых киевлян в реке Днепр.

3. Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем (1895)

Одно из самых важных событий XVI века – завоевание Сибири казаком Ермаком и его отрядом. На картине показано сражение казаков с войском сибирского хана. 

4. Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (1883-85)

Одна из самых известных исторических картин рассказывает о популярной версии гибели наследника Ивана Грозного. Историки разнятся во мнениях, как это произошло, но благодаря Репину в народном сознании закрепилось мнение, что русский царь во время ссоры случайно ударил посохом своего сына. Гибель царевича впоследствии привела к окончанию династии Рюриковичей и Смутному времени в России.

5. Василий Суриков. Утро стрелецкой казни (1881)

Это масштабное полотно повествует о казни 1300 стрельцов из московских привилегированных полков. Так Петр I в начале своего царствования расправился с зачинщиками стрелецкого бунта 1698 года и показал свою самодержавную силу.

6. Валентин Серов. Петр I (1907)

На этой картине изображено строительство Петербурга и Петр, державно шагающий по болотам, на которых он велел построить город. Его свита не успевает за его уверенным волевым шагом. 

7. Николай Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе (1871)

Еще один драматичный сюжет на тему «отцов и детей» в русской истории. Император обвинил сына в измене и подготовке захвата власти в России. В итоге царевича посадили в тюрьму, где он умер от пыток (считается, что с ведома Петра I).

8. Василий Перов «Суд Пугачева» (1875)

Крестьянское восстание (1773-75) под предводительством Емельян Пугачев было самым масштабным в истории России. Казак Пугачев выдал себя за умершего императора Петра III и собрал целую армию. На картине он сам вершит суд – художник написал несколько версий сюжета, так как не мог определиться с образом Пугачева и отношением к нему – то ли это злодей, то ли герой и удалой казак.

9. Василий Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах (1897)

Войне 1812 года с наполеоновской Францией посвящено множество картин (и других произведений искусства, в том числе «Война и мир» Льва Толстого). А таинственная фигура Наполеона и вовсе вызывала интерес у многих поколений россиян. На этой картине Бонапарт явно разочарован тем, как проходит битва при Бородино.

10. Григорий Мясоедов «Чтение Манифеста 19 февраля 1861 года» (1873)

Одно из важнейших событий в истории России – отмена крепостного права. Манифест, посвященный именно этому, читают крестьяне, а точнее слушают, как читает единственный грамотный среди них.

11. Валентин Серов. Коронация. Миропомазание Николая II в Успенском соборе. (1897)

Серов писал много портретов царской семьи и придворных особ. Правление Николая II закончилось катастрофой, однако, и началось оно с катастрофы – после коронации в давке за бесплатными «сувенирами» в Москве погибло более тысячи человек. 

12. Исаак Бродский. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года (1929)

Революция 1917 года была одним из краеугольных моментов российской истории. Бродский писал много сюжетов из жизни Владимира Ленина, в этой картине советский художник подчеркивает единение Ленина с народом.

13. Михаил Соколов. Арест Временного правительства (1933)

Благодаря фильму «Октябрь» Сергея Эйзенштейна и растиражированным картинам советской пропаганды в народе сложился образ Октябрьской революции 1917 года как массового вооруженного восстания с перестрелками и вооруженным взятием штурмом Зимнего дворца, где базировалось Временное правительство. Однако Зимний был «взят» весьма мирно, а вот правительство действительно было свержено, после чего была основана Российская советская республика – и началось совсем другое время.

14. Сергей Герасимов. Мать партизана (1943-50)

Второй мировой войне посвящено множество полотен советской живописи. Помимо масштабных батальных полотен, художники изображали и героизм простых людей. На этой картине Герасимов показал собирательный образ всех матерей, которые смотрят на врага печатью страдания на лице, однако, с гордо поднятой головой.  

Источник: https://ru.rbth.com/watch/1526-istoria-rossii-kartiny?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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