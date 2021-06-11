Украина, Грузия, Прибалтика, страны бывшего социалистического лагеря, в частности Чехия, должны быть благодарны России за все, что было вложено в них, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «… не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз», — подчеркнул Володин. Чем вызвано столь резкое заявление обычно сдержанного политика?

Как говорится, достали. В чем только не обвиняют сегодня Россию! Страны Восточной Европы — в послевоенной оккупации. Корпоративный Запад — в агрессивной внешней политике. Бывшие советские республики — в уничтожении СССР/Россией их независимости. Это лишь главные, так сказать, блоки претензий, а сколько еще отдельных, частных, особых — и не сосчитать. Да и надо ли их считать? Притом что единственно, о чем постоянно говорила Москва всем своим недоброжелателям, называя их партнерами, — это о желании жить дружно.

Не внимают просьбам, принимая исконно русское миролюбие за слабость. Стараются при любом случае не только уязвить Россию лживым словом, но и изобрести повод для требования компенсаций. За что? За все, но, главным образом, за то, что Россия — есть, существует, живет. Неподкупна и непокорна. И никого ни чем не просит. Никаких благ ни от кого не ждет.

Володин напомнил, что Украина, которая, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода «Северный поток — 2». Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице, выслуживалась перед хозяином — США, а теперь ведёт речь о 40 млн евро. Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, требует какие-то «компенсации» за советский период. «Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает», — указал Володин.

Наконец-то наши политики стали прилюдно говорить правду, а то всё боялись обидеть «партнеров» честным словом, называя вещи своими именами. Думаю, этим путем надо идти и дальше. Тем более что есть нам много чего сказать такого, о чем в мире либо забыли, либо вообще не хотят знать.

Так, по большому историческому счету, половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук России. Взять, например, ядовито русофобскую Прибалтику. Независимость прибалтийские страны обрели одновременно — в 1918 г., при этом Латвия и Эстония до того никогда не имели государственности, а Литва, можно сказать, восстановила ее, если за точку отсчета взять Великое княжество Литовское XIII — XVI вв.

Польша восстанавливала государство с помощью СССР/России дважды — в 1918-м и в 1944-м. Разделы Польши XVIII – XIX вв. происходили по инициативе Австро-Венгерской империи и Пруссии, к России отходили только ее исконные земли, оккупированные Польшей. Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг. Во многом благодаря Суворову Швейцария добилась независимости от Франции.

Болгария — это случай особый. Она была освобождена от многовекового гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая имела своей целью и освобождение «братушек». Однако Болгария, что там ни говори, в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария член НАТО, на ее территории размещены базы США.

После 1945 г., подчеркнем, в Болгарии не было ни одного русского солдата — как знак славянского братства. И здесь же надо напомнить, что Советский Союз восстановил территориальное единство Чехословакии, распавшейся и расчлененной в 1938–1939 гг. Германией, Польшей и Венгрией. До начала Второй мировой войны из всех восточноевропейских стран Европы только Чехословакия не уступала в промышленном развитии странам Западной Европы, а даже не гитлеровская Германия. Но США приложили все силы для разрушения промышленности Чехословакии. Ее промышленное производство после войны составляло около 50% от предвоенного уровня.

«ЧССР с Болгарией лидировали в товарообороте с СССР, — напоминает доцент МГУ Михаил Лобанов. — Мы создали промышленность Болгарии, в Чехии она уже была, но мы ее помогали развивать. Словакия сейчас держится на построенной СССР черной металлургии. Комбинат в Кошице после развала СЭВ достался американской US Steel. Он выпускал 5 млн тонн стали в год. АЭС в Богунице питает полстраны. А Братиславский НПЗ снабжал бензином всю ЧССР. Братиславский автозавод, который построили наши, выкупил “Фольксваген”».

И такой факт. Неурожай 1947 г. мог ввергнуть Чехословакию в столь серьезные экономические затруднения, из которых страна не могла бы вырваться в течение ряда лет. Ущерб исчислялся в 13 млрд ч/с крон.

Только благодаря бескорыстной помощи со стороны СССР Чехословакия не только не пережила кризис с продовольствием, но и вышла из него без тяжелых потерь. Подобных примеров не счесть.

Но Чехословакия, опять распавшаяся на Чехию и Словакию, брызжет (по отдельности) русофобской слюной, убеждая себя в том, что СССР принес ей только сплошные беды.

Сегодня многим недоброжелателям России следовало бы задаться, скажем, таким вопросом: какой бы была карта Европы, не подари СССР после войны ряд территорий тем странам, что сейчас называют Россию оккупантом, обвиняя ее во всех смертных грехах? Или таким: что бы произошло, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ? Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые называют свое освобождение советскими войсками «оккупацией»? Нуль без палочки, как говорят в народе.

Взять главного «локомотива» экономики Евросоюза — ФРГ. Только позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г. В то время как США и Великобритания не хотели видеть такой страны, как Германия.

Франклин Рузвельт предлагал создать вместо единой Германии пять автономных государств, Уинстон Черчилль практически также выступал за расчленение Германии, отделив от нее Баварию, Баден, Вюртемберг. Эти территории Черчилль предлагал включить вместе с Австрией и Венгрией в отдельную Дунайскую конфедерацию. Сталин выступал против разделения Германии. В дальнейшем уже позиция Горбачева позволила в 1990 г. объединить обе послевоенные Германии.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. При этом Россия очень часто жертвовала собственными интересами.

Мы потеряли около 600 тыс. убитыми и более полутора млн ранеными, освобождая Польшу с июля 1944 г. по март 1945 г., но сразу подставили израненное плечо полякам, возвращавшимся к мирной жизни.

Свою разрушенную почти полностью столицу поляки восстанавливали с помощью советских военных, строителей и инженеров. В 1945-м мы вместе разобрали 700 тыс. кубометров варшавских руин. Сейчас эта тема в Польше вне закона. Потому напоминаем: пол-Варшавы построено из наших стройматериалов.

В 1947 г. мы спасли поляков от последствий засухи. До середины 1950-х из Союза шли огромные поставки жизненно важных материалов — на полмиллиарда долл. В 1948 — 1950 гг. СССР предоставил Польше кредитов (невозвратных) на 2,2 млрд руб. И еще пара красноречивых примеров. СССР построил завод легковых автомобилей в Варшаве, сейчас там сборка машин компании Daewoo. На крупнейший металлургический комбинат «Нова Гута» было установлено советское оборудование. В настоящее время от этого промышленного гиганта мало что осталось: в ЕС не нужен польский конкурент.

Вообще тема помощи требует отдельного исследования. Сегодня в контексте требований к России о многомиллиардных «компенсациях» за «советскую оккупацию» она приобрела чрезвычайную актуальность. Знакомясь лишь с отдельными документами по этой теме, я был поражен, сколько сил, средств было вложено в Прибалтику, страны Восточной Европы, Азии, Африки. Не пора ли уже ставить вопрос о возмещении убытков? Прежде всего, перед теми, кто страдает политической амнезией.

Взять, скажем, репарации. Соответствующие соглашения были подписаны с разными странами, в частности, с Венгрией. СССР смягчил их наполовину. Более того, при масштабном техническом содействии (и нашей кредитной и кадровой поддержке) Союз начал строить крупнейшие предприятия: Дунайский металлургический, завод оконного стекла, атомную электростанцию в Пакше. По Потсдамскому соглашению 1945-го немецкие предприятия в Венгрии переходили в собственность советского государства. Но в середине 1950-х СССР… передал свою часть собственности венгерскому государству! А наша АЭС «Пакш» сегодня дает более 40% всей электроэнергии Венгрии.

Столь же милосердно СССР поступил и с Румынией. И хотя забыть зверства румын под Сталинградом и в Одессе невозможно, но даже таких врагов Москва не бросила умирать в послевоенной нищете.

Уже в марте 1945 г., когда на венгерской территории еще шли бои с гитлеровцами, СССР поставил в Венгрию тысячи тонн зерна, эшелоны угля. Той же весной советские войска помогли в проведении весеннего сева. Поставили две тыс. тракторов. Тысячи тонн семенного фонда и топливо для техники. В июне 1945-го Красная армия из своих запасов помогала населению мукой, мясом, солью. Наши бойцы восстановили десятки мостов, железных и шоссейных дорог.

А когда в 1946 г. случились неурожай и голод в Румынии, СССР отправил туда 480 тыс. тонн зерна. В феврале 1947-го подписал торгово-экономическое соглашение на 25 млн долл. Румыния получила от СССР 120 тыс. тонн кокса, столько же угля, 35 тыс. тонн чугуна, оборудование. И главное: сумма репараций составила лишь пятую часть от нанесенного Румынией ущерба нашей стране.

Задумываюсь иногда над тем прошлым, которое я не застал в силу возраста. Слышу возрожденную песню о полковом знамени, где есть такие строки: «Мы прошли, прошли с тобой полсвета, если надо повторим».

Ставлю себя на место тех, кто прошел пол-Европы, и задаюсь вопросом: а надо ли было помогать вчерашним врагам, спасать их от голода-холода, уже зная об их сегодняшнем предательстве памяти о жертвах и милосердии СССР/России?

Помощь, кстати, оказывалась в ответ на слезные просьбы властей поверженных стран. Это были, по сути, крики умирающих европейцев, которых западные союзники СССР в войне не желали ни слышать, ни слушать. И отвечаю себе: если надо будет — повторим. Говорю так в надежде на понимание российского народа. Или я не прав?





