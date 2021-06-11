1911. Ангарская экскурсия Переселенческого Управления. Приангарье
Богатая крестьянская семья из села Богучанского Енисейского уезда
Молодые крестьяне села Богучанского Енисейского уезда
Подростки села Богучанского Енисейской губернии
Пожилые крестьяне деревни Яркиной Енисейского округа
Пожилые женщины деревни Яркиной Енисейского уезда в праздничной одежде
Население деревни Яркиной Енисейского уезда
Группа крестьян деревни Ярки Енисейского уезда
Крестьянин, отправившийся на охоту
Праздничный костюм приискателя
Гумно бедного хозяйства в Приангарье
Гумно зажиточного хозяйства в Приангарье
Образец простой изгороди в Приангарье
Поскотина близ выселок Сизой в Енисейском уезде
Поскотина близ деревни Алешкиной в Енисейском уезде
Поскотина в селе Кежемском Енисейского уезда
Печь – очаг в зимовье в Приангарье
Забор воды из проруби на Ангаре
Старинная часовня в деревне Пашутиной Енисейского уезда
Старинная часовня в селе Кежемском Енисейского уезда
Старинная часовня в деревни Яркиной Енисейского уезда