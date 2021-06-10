Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Загадки древнерусской истории”. Е.Ю.Спицын на канале ГлавТемаНарод в цикле “История России

102 0

Опубликовано на канале "ГлавТема Народ" 9 июня 2021 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gtiyt1jOlS0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
История славян в документах
Украине упорно навязывают «свободу»
Фальсификация сказанного В Повести Временных Лет
Бог говорил по-русски!
Лидеры ведущих религий России высказались за упоминание Бога в Конституции
Кто такие русские? Случай из жизни
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Юрий Гомонов: Культ Млечного пути

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru