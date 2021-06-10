Тендряков Владимир Фёдорович – Весенние перевёртыши (спектакль, ТЮЗ, Саратов, реж. Ю.Ошеров, 1976)
Радиоспектакль, запись 1976
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Исполняют артисты Саратовского театра юного зрителя им. Ленинского комсомола
Дюшка Тягунов – Ошеров Юрий
Минька Богатов – Лаврентьева Светлана
Санька Ераха – Низовой Станислав
Колька Лысков – Хохлов Семен
Лева Гайзер – Цинман Григорий
Римка Братенева – Беляева Вера
Отец Дюшки – Митясов Александр
Мать Дюшки – Росс Елена
Климовна – Вязовова Ирина
Никита Богатов – Балакин Олег
Мать Миньки – Клюкина Любовь
Василий Васильевич – Соловьев Александр
От автора – Попов Борис.
Автор: Владимир Тендряков
Редактор передачи: М Ашкинезер
Автор инсценировки и режиссер: Юрий Ошеров
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Аннотация ГТРФ
Весной с Дюшкой Тягуновым произошли удивительные перемены: он вдруг стал задумываться о том, что мир очень переменчив, что Земля – это еще не вся Вселенная, что сколько людей – столько разных миров. Все это надо было обдумать и понять. Но откуда берутся такие жестокие люди, как Санька Ераха, Дюшка объяснить не мог… Юрий Петрович Ошеров, артист, дебютировал как режиссёр в 1972 году в спектакле «Весенние перевертыши» по повести В. Тендрякова.
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Подготовлено Подкастом Старого Радио (Мариной Штих)
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