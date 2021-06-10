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Радио Аврора 09.06.2021

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«Некомфортный» сигнал Вашингтону

Добрый день, дорогие зрители. В студии информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчикова и с нами на связи публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Анатолий Александрович, рада Вас приветствовать.

Взаимно.

По традиции, я предлагаю начать с главного вопроса. Какие важные события произошедшие в России и в мире за последнее время Вы для себя отметили?

Самое забавное пожалуй событие – это заявление Зеленского о том, что за оставшиеся ему три года на президентском посту, будет на Украине посажен миллиард деревьев. То есть это по миллиону в день. Специалисты уже сообщили, что дело тут конечно не в деревьях. Понятно, что их просто не успеют столько насадить. А дело в ассигнованиях. Каждый саженец, это по меньшей мере десять гривен, то есть примерно тридцать центов. Точно не помню, но примерно. И очевидно будут пилить непосредственно эти деньги. Это гораздо проще и удобней, чем пилить саженцы. И соответственно кто-то на этом нагреет руки. А кто именно увидим.

Зеленский на этой неделе сделал заявление о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать незамедлительно, поскольку на кону стоит независимость Украины. Мы знаем, что у нас будет саммит на следующей неделе в Брюсселе и к сожалению Украину не пригласили на данное мероприятие.

Ну почему же к сожалению? Это Зеленский может об этом жалеть, а для Украины это только в помощь. Чем меньше Украина сделает шагов на Запад, тем легче ей будет возвращаться на Восток. А возвращаться необходимо, поскольку, как не крути, а Украина – это неотъемлемая часть России, украинцы неотъемлемая часть русского народа. И попытки сделать из них антирусских очень болезненны прежде всего для самой же Украины. И боюсь, что если Зеленскому удастся продержаться ещё пару лет и причинить Украине ещё сколько то запланированного им вреда, то дальше будет это возвращение ещё болезненнее. Хотя конечно, это возвращение в любом случае жизненно необходимо.

В общем, Зеленского и его подельников мне конечно не жаль. Но всё таки Малая Родина. Всё таки мне очень хочется, чтобы она жила счастливо…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-09-06-2021/
Метки: аврора, нато, Украина
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