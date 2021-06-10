«Некомфортный» сигнал Вашингтону

Добрый день, дорогие зрители. В студии информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчикова и с нами на связи публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Анатолий Александрович, рада Вас приветствовать.

Взаимно.

По традиции, я предлагаю начать с главного вопроса. Какие важные события произошедшие в России и в мире за последнее время Вы для себя отметили?

Самое забавное пожалуй событие – это заявление Зеленского о том, что за оставшиеся ему три года на президентском посту, будет на Украине посажен миллиард деревьев. То есть это по миллиону в день. Специалисты уже сообщили, что дело тут конечно не в деревьях. Понятно, что их просто не успеют столько насадить. А дело в ассигнованиях. Каждый саженец, это по меньшей мере десять гривен, то есть примерно тридцать центов. Точно не помню, но примерно. И очевидно будут пилить непосредственно эти деньги. Это гораздо проще и удобней, чем пилить саженцы. И соответственно кто-то на этом нагреет руки. А кто именно увидим.

Зеленский на этой неделе сделал заявление о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать незамедлительно, поскольку на кону стоит независимость Украины. Мы знаем, что у нас будет саммит на следующей неделе в Брюсселе и к сожалению Украину не пригласили на данное мероприятие.