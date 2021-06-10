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Про тебя ли, Волга-матушка… Фильм о красоте волжских берегов (1976)

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Про тебя ли, Волга-матушка… Фильм о красоте волжских берегов
Видовой фильм о реке Волге, о красоте ее берегов. Песни о Волге звучат за кадром в исполнении Федора Шаляпина, Лидии Руслановой, Максима Михайлова, Марка Рейзена, Ивана Скобцова, Ирины Масленниковой, Ивана Яушева, Горьковского камерного хора п/у Льва Сивухина, за кадром музыка в исполнении Горьковского государственной консерватории (дирижер В.Кузнецов); использованы  записи из фонда Государственного Дома звукозаписи и радиовещания.

#ВидовойФильм
Горьковское телевидение, 1976

Автор сценария – Юрий Беспалов
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Владимир Красиков
Композитор – Станислав Стразов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=56ezSGXG_gI
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