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Крупнейшие за последнее время учения ТОФ России начались в центральной части Тихого океана

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Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zR0bqQEwBc0
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