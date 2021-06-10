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Критический момент истории. Две группировки мировой элиты объявляют перемирие. Леонид Ивашов

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Почему воплощение идей инклюзивного капитализма мы ощутим на себе и как это будет происходить. Как можно трактовать грядущую встречу Путина и Байдена и о кому она больше нужна. О чём сигнализируют процессы, происходящие сейчас на геопотилической арене и чего ждать в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Игорь Шишкин и Леонид Ивашов.

Поддержать передачи с Л. Г. Ивашовым и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книги Леонида Ивашова http://bit.ly/2UpTp7a
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/ 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SGHhFNSAxzQ
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