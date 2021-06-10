Критический момент истории. Две группировки мировой элиты объявляют перемирие. Леонид Ивашов
Почему воплощение идей инклюзивного капитализма мы ощутим на себе и как это будет происходить. Как можно трактовать грядущую встречу Путина и Байдена и о кому она больше нужна. О чём сигнализируют процессы, происходящие сейчас на геопотилической арене и чего ждать в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Игорь Шишкин и Леонид Ивашов.
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