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«ИГЛА» В США. Мир Вокруг «Иглы» – Сага о РОСАТОМе часть 4 | Геоэнергетика Инфо

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«ИГЛА» В США. Мир Вокруг «Иглы» – Сага о РОСАТОМе часть 4. Борис Марсцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Давайте так: на лавры Задорнова я не претендую, всякие некрасивые слова про величайшую из демократических стран, оплот демократии и гармонию высь цивилизации говорить не буду. Свято, аки «Отче наш», обязуюсь помнить о том, что Америка сделала айфон — и буду напоминать об этом всяк читающему. Вот. «Игла» в Штатах имеет историю длинную, многоплановую, поэтому я попробую поведать ее двумя частями, и начну с чисто технической

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZncV8EM1hZ0
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