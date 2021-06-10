«ИГЛА» В США. Мир Вокруг «Иглы» – Сага о РОСАТОМе часть 4 | Геоэнергетика Инфо
«ИГЛА» В США. Мир Вокруг «Иглы» – Сага о РОСАТОМе часть 4. Борис Марсцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Давайте так: на лавры Задорнова я не претендую, всякие некрасивые слова про величайшую из демократических стран, оплот демократии и гармонию высь цивилизации говорить не буду. Свято, аки «Отче наш», обязуюсь помнить о том, что Америка сделала айфон — и буду напоминать об этом всяк читающему. Вот. «Игла» в Штатах имеет историю длинную, многоплановую, поэтому я попробую поведать ее двумя частями, и начну с чисто технической