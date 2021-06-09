На Дальнем Востоке запущен гигантский завод
На Дальнем Востоке близ города Свободный сегодня запущен Амурский газоперерабатывающий завод. Событие нерядовое и поворотное. Нерядовое потому, что, в принципе в нашей стране, да и во всём мире не часто строятся такие гигантские предприятия. Первая свая в его основание была забита в 2015 году и вот сегодня заработала первая технологическая линия. Десятки тысяч наших соотечественников приближали этот день, многие из них остаются на стройплощадке и сейчас – на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году.
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Сколько там платить будут рабам?по 300-400евро?((((((((((((((((а хозяева где? в какой офшоре..))))))))))))))
Прочитав заголовок подумал,что действительно завод построили для производства чего-то,ошибся,опять переработка,теперь за границей станет меньше вредных предприятий,у акционеров Газпрома станет больше денег,а у людей будет постоянная работа,может даже кто-то и до пенсии дотянет.