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На Дальнем Востоке запущен гигантский завод

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На Дальнем Востоке близ города Свободный сегодня запущен Амурский газоперерабатывающий завод. Событие нерядовое и поворотное. Нерядовое потому, что, в принципе в нашей стране, да и во всём мире не часто строятся такие гигантские предприятия. Первая свая в его основание была забита в 2015 году и вот сегодня заработала первая технологическая линия. Десятки тысяч наших соотечественников приближали этот день, многие из них остаются на стройплощадке и сейчас – на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nwPs7yrc8cI
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7437 4171
    serjoza 35 мин. назад

      Сколько там платить будут рабам?по 300-400евро?((((((((((((((((а хозяева где? в какой офшоре..))))))))))))))

    • 12000 11092
      KT 30 мин. назад

        Прочитав заголовок подумал,что действительно завод построили для производства чего-то,ошибся,опять переработка,теперь за границей станет меньше вредных предприятий,у акционеров Газпрома станет больше денег,а у людей будет постоянная работа,может даже кто-то и до пенсии дотянет.

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