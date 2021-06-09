Мирослав Морозов о действиях КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1
Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о действиях КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1.
- Какой группировкой минно-торпедной авиации располагали ВВС КБФ в 1944 году?
- Какие задачи ставились командованием перед экипажами минно-торпедной авиации ВВС КБФ в 1944 году?
- С помощью каких тактических приемов предполагалось бороться с судоходством противника на Балтике?
- Какие приёмы и средства использовал противник для обеспечения ПВО судов и кораблей?
- Каковы были успехи экипажей торпедоносцев и топмачтовиков в 1944 году?
- Как была разрушена плотина на р.Свирь 20 – 21 июня 1944 года?
- На сколько, по сравнению с 1943 годом, увеличились потери торпедоносцев?
- Почему не удалось создать балтийскую военно-морскую базу для срыва перевозок противника на Балтике?
- Почему не была усилена группировка минно-торпедной авиации ВВС КБФ?
- Какими силами и средствами боролись с немецким судоходством части ВВС Берегового командования Великобритании?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!