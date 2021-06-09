Как наше тело реагирует на проявление наших эмоций?

Через тело, его органы чувств, мы получаем информацию от внешнего мира и реагируем на эту информацию тем или иным образом.

Чем эмоции отличаются от чувств?

Эмоции – это проявление нашего внутреннего состояния, как реакция на проявление внешнего мира и наше понимание этого влияния.

Основными эмоциями являются страх, печаль, агрессия, и любовь. И у каждой из этих эмоций есть большое количество вариантов и качественных их проявлений.

Эмоции могут приносить вред или пользу нашему телу, душе, окружающему нас пространству и людям. Чувства вызывают эмоции. Например, чувство ярости напрягает мышцы, вызывает спазмы сосудов, последствия которых нарушение работы сердца мозга и др. Длительное по продолжительности чувство вины сгибает человека и т.д.

Так как с помощью тела мы сможем управлять своими эмоциями?

Как это повлияет на наше тело и нашу настоящую и будущую жизнь?

С этими вопросами нам поможет разобраться Алексей Саламатов – остеопат, кинезиотерапевт, энерготерапевт.

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