Как управлять эмоциями с помощью тела? Алексей Саламатов
Как наше тело реагирует на проявление наших эмоций?
Через тело, его органы чувств, мы получаем информацию от внешнего мира и реагируем на эту информацию тем или иным образом.
Чем эмоции отличаются от чувств?
Эмоции – это проявление нашего внутреннего состояния, как реакция на проявление внешнего мира и наше понимание этого влияния.
Основными эмоциями являются страх, печаль, агрессия, и любовь. И у каждой из этих эмоций есть большое количество вариантов и качественных их проявлений.
Эмоции могут приносить вред или пользу нашему телу, душе, окружающему нас пространству и людям. Чувства вызывают эмоции. Например, чувство ярости напрягает мышцы, вызывает спазмы сосудов, последствия которых нарушение работы сердца мозга и др. Длительное по продолжительности чувство вины сгибает человека и т.д.
Так как с помощью тела мы сможем управлять своими эмоциями?
Как это повлияет на наше тело и нашу настоящую и будущую жизнь?
С этими вопросами нам поможет разобраться Алексей Саламатов – остеопат, кинезиотерапевт, энерготерапевт.
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