Мануфактура Константина Чайкина – единственная в стране выпускает ультрасложные механические часы. Сегодня у нее уже 86 мировых патентов.

Константин Чайкин – независимый русский часовой мастер, на счету которого десятки изобретений. Его работы давно обрели мировое признание: на протяжении четырёх лет (до 2019 года) он первым и единственным из россиян возглавлял самое престижное объединение независимых часовщиков мира Академию AHCI. В апреле 2021-го международное патентное бюро ВОИС наградило его золотой медалью, которая даётся за заслуги в развитии той или иной отрасли, – опять же, единственного из России. Более того, в часовом мире такие медали в принципе есть у единиц.

«Марс Конкверор 3» Константин Чайкин

Часы, созданные мануфактурой Чайкина, регулярно берут первые места на главных выставках мира, но ему и планеты мало: последняя разработка, наручные часы «Марс Конкверор 3», синхронизирует земное и марсианское время и предназначена для первопроходцев, осваивающих Вселенную.

Техник-самоучка

В часовую индустрию он пришел практически случайно. «Никакой семейной истории, – рассказывает он Russia Beyond. – Разве что бабушка работала на приеме часов в ремонтной мастерской на Невском, 23, в тогдашнем Ленинграде». В детстве, унаследовав хобби отца, Константин увлекся радиомеханикой. Сначала был кружок в пионерском лагере («Уникальный опыт! С помощью азбуки Морзе и любительской станции, мы, советские мальчишки, могли общаться со всем миром!»), затем секция и, наконец, профильный техникум. Романтика мира механики, раздвигающего привычные границы реальности, захватила талантливого юношу. «Правда, служба в армии (связист сначала в Карелии, потом в Южной Осетии) дала ей быстро выветриться», – говорит он.

По возвращении из армии в 1990-х, он перепробовал самые разные специальности, от слесарного дела до работы торговым агентом, пока не начал продавать часы. «Мы с партнёром быстро наладили бизнес, не отнимавший много времени, и у меня появилось желание разобраться, что же там, внутри часов, покопаться в них, понять принцип», – говорит Чайкин. Он начал разбирать и изучать часы, современные и старые, осваивая профессию самостоятельно. «Тогда не было ни YouTube, ни широкого интернет-пространства, – рассказывает он. – Поэтому учился по книгам. Но главное даже не это. Учился методом проб и ошибок, и, я думаю, это заложило основу моего восприятия специальности как постоянного творческого поиска. Мне не интересно повторять, мне интересно прежде всего изобретать, делать то, что никто и никогда до меня не делал».

От первого турбийона до марсианской коллекции

Константин признаётся, что сейчас ему уже не нужно заглядывать внутрь чужих механизмов. Все дороги исхожены, то, что было до него, изучено. Собранная коллекция часов ушла на стартовый капитал собственного бизнеса, когда в 2003 году Чайкин решил открыть свою мануфактуру. Успешный опыт, принесший признание и заказы, был связан с первым турбийоном, созданным русским часовщиком. До Чайкина за последние 175 лет такого не было ни у кого. Турбийон – это специальная деталь в часах, которая гасит гравитацию и тем самым даёт механизму возможность идти без сбоев.

Турбийон 55 Константин Чайкин

«На тот момент это было что-то очень сложное, из мира высокого часового искусства, чего у нас в стране никто не делал», – говорит Константин. Чайкин сделал, буквально сам выпилил первые настольные часы с турбийоном. Про амбициозную новинку взявшегося из ниоткуда гениального часовщика-самоучки написали профильные журналы, и он, что называется, проснулся знаменитым.

Синема Константин Чайкин

Дальше сложность часов только нарастала. «Мои первые наручные часы (2008 год) были просто механизмом с десятидневным запасом хода, мне хотелось сделать такой «долгоиграющий» механизм», – говорит мастер. Дальше появились уникальные модели, которые Константин до сих пор считает одними из самых сложных в своей коллекции.

Декалог Константин Чайкин

Это наручные часы «Декалог» с еврейской индикацией времени в хелеках и регах, часы «Синема» с вмонтированным в них миниатюрным устройством по типу кинопроектора, показывающим движущиеся картинки, часы «Луноход» с уникальной индикацией фаз Луны в виде сферы в сердце циферблата и, наконец, марсианская коллекция.

Луноход Константин Чайкин

Когда часы гримасничают

Но самая популярная и известная во всём мире серия – «Ристмоны», наручные часы с «антропоморфной» индикацией времени. Она началась со ставших уже легендарными часов «Джокер» 2017 года, собравших все возможные премии, и составляющих львиную долю заказов мануфактуры и по сей день.

Ристмон Константин Чайкин

Циферблат этих часов изображает лицо героя с его характерной улыбкой (тут она демонстрирует фазы Луны), а привычные стрелки заменяют зрачки глаз, движущиеся в специальных стальных с эмалью «глазницах». «Выражение» лица-циферблата таким образом постоянно меняется – «20,000 разных гримас», посчитал часовщик.

В рамках этой серии для престижного мирового аукциона часов Christie’s Only Watch в Женеве в 2019 году, Константин даже придумал первые в мире наручные часы-автопортрет, придав «лицу» циферблата собственные черты. При эстимейте CHF 18,000-24,000, они были проданы за CHF 70,000. В рамках серии, постоянно прирастающей новыми идеями, есть, например, модель «Дракула», у которой ночью… вырастают «клыки».

Дракула Константин Чайкин

Настольные часы – ещё одно поле технических экспериментов Чайкина. Так, его часы «Московская Пасхалия» входят в Книгу рекордов России как самые сложные из когда-либо произведённых в стране – в них 2506 деталей, отвечающих за 27 различных функций.

Московская Пасхалия Константин Чайкин

«Однажды мне захотелось решить нетривиальную задачу, которой до меня не занимались, – сделать часы, отсчитывающие и показывающие дату православной Пасхи (она, как известно, переходящая), – говорит мастер. – С этого всё и началось. Одну из первых моделей в этой серии мы делали в подарок патриарху». Именно этот ультрасложный и революционный механизм, показанный на международной выставке в Базеле в 2007 году, стал для Чайкина пропуском в элиту мирового часового искусства.

Уникальная школа

Все свои модели Константин придумывает сам. Воплощать их в жизнь помогают работники мануфактуры (штат небольшой – 20 человек). Мастеров здесь учат сами, ведь школы как таковой в стране нет. В год производство может выпустить около 150 часов (в этом году, наверстывая простой за пандемию, рассчитывают выйти на 200 штук). Стоимость часов – от $10,000. Каждые часы делаются вручную, с самой тщательной проработкой всех деталей под личным контролем часовщика.

«Часовой мастер – это специальность, объединяющая в себе до 20 различных профессий, – говорит Константин. – Это архисложно. Именно поэтому мы в России такие одни. Конечно, есть крупные заводы, оставшиеся ещё с советских времён или возрожденные. Но часовая мануфактура, которая производит уникальную дорогую механику класса высокого часового искусства, пока одна. По выручке, кстати, мы перекрываем любой завод».

Говоря о будущем наручных часов, Чайкин, давно зачитывающийся фантастикой, предрекает, что высокая часовая механика, подобная вещам его мануфактуры, окажется в музеях. А показывать время нам будут биопротезы на основе чипов, вживлённых в руку или глаз.