Максим Шугалей прокомментировал сообщение о том, что ответственность за теракт, произошедший на юге Ливии, взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

По словам президента ФЗНЦ, это является свидетельством того, что начали сбываться его «самые пессимистичные прогнозы относительно формирования в Ливии новой зоны нестабильности».

Совсем недавно Шугалей говорил о том, что южную провинцию Ливии Феццан пытаются превратить в террористический хаб. Этому способствует ее географическое положение – здесь можно без особых проблем пересечь границы Алжира, Чада и Нигера. Чем и пользуются многочисленные вооруженные формирования и террористические группировки на территории Ливии, Мали, Нигерии, Чада, Южного Судана, ЦАР и некоторых других государств региона.

Так, например, из Чада получали поддержку группировки т.н. «Коалиции патриотов за перемены», которые в настоящее время силами армии ЦАР в основном вытеснены за пределы страны.

Маршруты, которыми пользуются террористы, известны, и террористов можно было бы останавливать прямо в начале пути. Однако в этом не заинтересован ряд стран, в частности, ОАЭ, Франция, Турция.

Всячески препятствуют этому и США, которые всегда покровительствовали ИГ. Доказательством этому могут служить действия Штатов в Сирии. Так, под видом поддержки «умеренной вооруженной оппозиции» в одном только 2015 году Вашингтон выделил террористам около 500 млн долларов. Также Штаты регулярно поставляли радикальным исламистам оружие и военную технику.

Все эти факты убеждают в верности утверждения Шугалея, что Запад намерен по примеру «Арабской весны» спровоцировать «Африканскую весну». Т.е. организовать в регионе серию переворотов и революций. А для этого им как раз необходим хаб с боевиками всех мастей на юге Ливии.