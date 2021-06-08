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1973. Американец в Москве. Часть 1

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Артисты выступают в ночном клубе на Арбате


Большой Театр


В Кремле


ВДНХ. Входные ворота


ВДНХ. Павильон «Атомной Энергии»


ВДНХ. Павильон «Угольной промышленности»


ВДНХ. Площадь вокруг Центрального павильона


ВДНХ. Вид от фонтана «Каменный цветок» на Центральный павильон


ВДНХ. Фасад Центрального павильона со строительными лесами


ВДНХ. Фасад павильона «Советская печать»


ВДНХ. Площадь вокруг павильона «Узбекистан»


ВДНХ. Фонтан «Дружба народов»


Вид на восток от трамплина в парке на Ленинских горах


Вид на восток от трамплина в парке на Ленинских горах


Главный корпус Московского университета


Городское строительство


Витрина ГУМа


ГУМ


ГУМ


Гостиница «Россия»


Гостиница «Украина»
Источник: https://humus.livejournal.com/7805173.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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