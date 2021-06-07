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Трафальгарское сражение/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» историк Кирилл Назаренко с захватывающим и подробным рассказом о Трафальгарском сражении 1805 года, во время которого французы и испанцы потерпели поражение, а английский флот вновь подтвердил свое господствующее положение. Какие планы были у Наполеона насчет Британии? Английский флот был хуже, но смог победить… почему? Что означает сигнал «Англия ждет» и при чем тут адмирал Нельсон? Какое значение Трафальгар имеет для мировой истории? Об этом в новой лекции доктора исторических наук, преподавателя СПбГУ Кирилла Назаренко.

На 53:32 вкралась обидная ошибка. Вместо броненосца «Уорриор» показали линейный корабль «Орион». Приносим извинения. Правильную фотографию можно увидеть по ссылке – https://upload.wikimedia.org/wikipedi…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=upM0x8pPMMA
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