Трафальгарское сражение/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» историк Кирилл Назаренко с захватывающим и подробным рассказом о Трафальгарском сражении 1805 года, во время которого французы и испанцы потерпели поражение, а английский флот вновь подтвердил свое господствующее положение. Какие планы были у Наполеона насчет Британии? Английский флот был хуже, но смог победить… почему? Что означает сигнал «Англия ждет» и при чем тут адмирал Нельсон? Какое значение Трафальгар имеет для мировой истории? Об этом в новой лекции доктора исторических наук, преподавателя СПбГУ Кирилла Назаренко.