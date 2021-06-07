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Шри-Ланка. Остров в океане (1977)

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Шри-Ланка. Остров в океане
Бескрайние чайные плантации, древние руины буддийских храмов, живописные бухты и пляжи… Авторы фильма путешествуют по одному из красивейших островов Индийского океана – Шри-Ланке, рассказывают о национальных традициях и обычаях, искусстве и культуре жителей острова, их повседневных заботах.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1977

Автор сценария – Фарид Сейфуль-Мулюков
Автор сценария – Виталий Ильяшенко
Режиссер – Борис Горбачев
Оператор – Юлий Чернятин
Оператор – А. Калошин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GwGMOIekkaQ
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