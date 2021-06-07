Шри-Ланка. Остров в океане (1977)
Шри-Ланка. Остров в океане
Бескрайние чайные плантации, древние руины буддийских храмов, живописные бухты и пляжи… Авторы фильма путешествуют по одному из красивейших островов Индийского океана – Шри-Ланке, рассказывают о национальных традициях и обычаях, искусстве и культуре жителей острова, их повседневных заботах.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1977
Автор сценария – Фарид Сейфуль-Мулюков
Автор сценария – Виталий Ильяшенко
Режиссер – Борис Горбачев
Оператор – Юлий Чернятин
Оператор – А. Калошин