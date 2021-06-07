Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

Роман Лалетин про русский Север и Сибирь

65 0

Фильм про Туву: https://www.youtube.com/watch?v=zstEi…

Фестиваль Усту-Хурээ: http://ustuhure.com/

Шушенское. Сибирская деревня: http://www.shush.ru/newvillage/
Горловое пение: https://www.youtube.com/watch?v=i0djH…
Проектный офис развития Арктики (ПОРА): http://porarctic.ru/
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cjXOhlmCA9g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Здания, занесенные грунтом. Часть 4
Предсказания и пророчества о будущем России
Георгий Сидоров - Хронолого-эзотерический анализ. Видео Лекции
Ужин в Кремле — дело принципа!
Последние новости с Украины и Новороссии за 14 января 2015
Правда, которая переворачивает наше представление о ходе истории
"Мы наложили стоп-кран на ваш прогресс..."
Дореволюционная деревня в фотографиях

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru