«Белый Бим чёрное ухо». Троепольский Гавриил Николаевич
Пронзительная история о сострадании и жестокости, о дружбе и предательстве и о той безграничной преданности, на которую способен далеко не каждый человек и которая вела шотландского сеттера Бима вслед за хозяином до тех пор, пока Бим был способен идти.
Повесть, давшая нам возможность взглянуть на окружающий мир глазами собаки, была удостоена Государственной премии СССР и уже несколько десятилетий не оставляет равнодушными ни маленьких, ни взрослых читателей.
Высокий талант Троепольского учит людей различать, что есть ХОРОШО и что – ПЛОХО. Очень полезно молодым…
Доброту, милосердие, сострадание – никто не отменял!