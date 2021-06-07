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«Белый Бим чёрное ухо». Троепольский Гавриил Николаевич

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Пронзительная история о сострадании и жестокости, о дружбе и предательстве и о той безграничной преданности, на которую способен далеко не каждый человек и которая вела шотландского сеттера Бима вслед за хозяином до тех пор, пока Бим был способен идти.
Повесть, давшая нам возможность взглянуть на окружающий мир глазами собаки, была удостоена Государственной премии СССР и уже несколько десятилетий не оставляет равнодушными ни маленьких, ни взрослых читателей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FOYTVAZ9CTA
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