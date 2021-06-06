В средние века церковными заведениями продавалась специальная бумага – индульгенция, позволяющая тем, кто её купил, списать оптом свои грехи…

Сегодня в интернете также попадается информация о том, что некоторые персонажи, за определённое вознаграждение, способны списать с нас прошлые неблаговидные поступки (негативную карму) и этим существенно облегчить наше будущее существование.

В этой передаче мы постарались разобраться, как работает этот механизм оптового списывания грехов, и можно ли как-то списывать с себя грехи оптом самостоятельно, не прибегая к услугам посредников…

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