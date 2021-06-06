6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, отмечается День русского языка. Празднуют его не только в нашей стране: событие учреждено ООН в 2010 году. Год спустя указом президента РФ этот день официально признан памятной датой нашей страны: праздник установили для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Традиционно в этот день в Москве начинает работу книжный фестиваль «Красная площадь». Однако в этом году из-за пандемии его перенесли. Как отмечают организаторы, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице улучшается, «но медленно», они «прислушались к просьбе городских властей “ещё немного воздержаться от проведения массовых мероприятий” и приняли решение о переносе книжного праздника на 2 недели».

«Фестиваль обязательно состоится, он пройдёт с 17 по 20 июня. Нам очень важно, чтобы литературный марафон прошёл в благоприятной атмосфере, и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей. Мы сохраним все обязательства перед партнёрами. И к новым датам подготовим не менее интересную программу для гостей фестиваля», – говорится в сообщении пресс-службы.

Праздничную программу подготовили и на ВДНХ.

В 15:00 центр «Слово» приглашает всех желающих на творческое занятие по каллиграфии. В фокусе окажется почерк А.С. Пушкина. Педагог расскажет о понятии ритма, формы и индивидуальных особенностей почерка. Занятие будет состоять из лекционной и практической частей. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

На «Городской ферме» в 12:00 на сцене у хлева стартует конкурс чтецов, на котором может выступить каждый и прочитать публике произведения великого поэта. В 17:00 на том же месте начнётся викторина для детей. Вопросы будут на знание сказок и стихотворений А.С. Пушкина. Вход на «Ферму» по билетам, участие в активностях бесплатное.

Весь день с 11:00 до 20:00 гости «Робостанции» могут увидеть роботизированную копию А.С. Пушкина. Антропоморфный робот прочтёт стихи поэта голосами известных деятелей искусства — Михаила Казакова, Олега Даля, Сергея Юрского. В программе прозвучат «Анчар», «На холмах Грузии», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Зима», «Зимнее утро» и другие стихотворения. Также робот Борис, который любит вести диалог с людьми, выслушает всех юных чтецов, кто хочет рассказать своё любимое произведение наизусть. Вход в павильон по билетам, участие во всех активностях бесплатное.

По материалам сайта книжного фестиваля «Красная площадь», сайта ВДНХ.