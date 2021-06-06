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Нагорная проповедь к сердцу каждого. Протоиерей Андрей Ткачёв

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Нагорная проповедь к сердцу каждого. Протоиерей Андрей Ткачёв.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LTYrW0WvdVA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1054 863
    Нехресть 6 мин. назад

      А поп то заврался. Исус что сказал? “Я ПРИШЁЛ ТОЛЬКО К ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА”. И эим всё сказано. А то что придумал внезапно уверывавший и скоропостижно причисливший себя к апостолам Савл, нормальным людям должно быть безразлично мнение самозванца.

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