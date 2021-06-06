29 января 2019 года в Свердловске (теперь –Екатеринбурге) хоронили участника ГКЧП, бывшего директора Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) Александра Ивановича Тизякова, скончавшегося на 93-м году жизни.

Это – первый съезд директоров всех наиболее крупных или передовых госпредприятий СССР, состоявшийся по воле производственно-исполнительного звена – самих директоров. Никто не издавал указов или директив сверху. Директора – умелые хозяйственники и инициативные организаторы рабочих масс – сами собрались в тревоге за страну. Собрались обдумать ситуацию вместе и принять меры по предотвращению развала СССР хотя бы в экономическом плане. Была сделана попытка «сшить разваливаемую страну экономическими связями» и «достучаться» до высших органов руководства СССР. И не вина этих энтузиастов и наиболее инициативных патриотов – хозяйственников, что их попытка окончилась провалом. А сами они практически поголовно были или отстранены от должности, осуждены, или подверглись преследованиям прокурорского надзора, или умерли. Часто – насильственной смертью. Всё это произошло практически в один – два года. А страна, оставшаяся без управленческого низового звена настоящих патриотов, способных к самоорганизации и успешному решению серьёзных хозяйственных проблем и задач – развалилась на части.

Около тридцати лет тому назад, 6-7 декабря 1990 года, в СССР самопроизвольно или, лучше сказать, по самой настоящей воле народа произошло событие, о котором практически нет упоминаний в сети. Об этом событии нет ни слова в Википедии – электронном писании современного человека. О нём предпочли забыть, а имена причастных посыпать пеплом или измазать сажей.

Сколько замечательных слов было сказано на похоронах. Как писали, почтить память А.И. Тизякова приехали известные люди, в числе которых – мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн, депутат Госдумы Андрей Ветлужских и другие.



Из восьми членов ГКЧП в настоящее время в живых остались только Олег Дмитриевич Бакланов, бывший министр общего машиностроения СССР.

Но при жизни Тизякова о нём говорили совсем другое.

«Директора госпредприятий («избранные» трудовым коллективом, и потому ответственные, в первую очередь, перед ним) в значительной степени выходили из-под контроля государственных органов, а «ответственность перед коллективом» оборачивалась, по большей части, своеволием администрации и директорской диктатурой, ибо сплоченная общим интересом, хорошо организованная, сросшаяся с местными партийными и государственными властями заводская бюрократия легко переигрывала привыкшую к покорности, подчиненную и слабо разбирающуюся в финансовых тонкостях рабочую массу.



Предприятия становились, по сути, частной вотчиной администрации, реально – ее собственностью.» ( статья Водолазова Г.Г. , д.ф.н., профессор, под названием «Логика, которую я собираюсь оспаривать» )

Автор приведённой статьи рисует нам «красного директора» исключительно чёрной краской, объявляя его виновным во всём произошедшем со страной в 90-е годы 20-го столетия.

Так ли было?

Каков в действительности был директор 80-90 годов СССР? Как выглядела эта "диктатура" советского директора ?

Имел ли место тот «застой», как теперь говорят?

Какова в реальности была роль директорского корпуса в событиях, предшествовавших и сопровождавших развал СССР?

Так ли были нужны пресловутые «эффективные менеджеры», на которых был заменён корпус советских директоров?

Эти вопросы я задаю моему отцу, Пичугину Николаю Михайловичу,

человеку, назначенному сначала построить, а потом и руководить флагманом кожевенной промышленности СССР, бывшему Генеральному директору Курского кожевенно-обувного научно-производственного объединения, включающего в себя более 100 предприятий в разных республиках СССР. Одному из пяти директоров, стоящих у истоков образования Клуба Директоров вместе с упомянутым Александром Тизяковым.

Итак, первый вопрос:

- Какова была роль и обязанности советского директора?

- Директор, это тот, на кого ложилась тяжесть выполнения не только производственного плана предприятия, но и всех потребностей работающих на предприятии людей. Производственных и бытовых, в равной степени. Их семей, детей, жён.



Кто мог это реализовать конкретно? Районная или областная партийная организация? Они исполнение задач всегда перекладывали на плечи директора предприятия. Нет такой области человеческой деятельности, которую можно было бы исключить из забот примышленного директора.



И это всё помимо основной задачи – плановый выпуск высококачественной продукции. В центре работы директора-производственника всё равно был прежде всего человек и его нужды. Не надо забывать, что мы – советские директора, были или участниками Великой Отечественной, или, как теперь говорят – дети войны. Мы все в равной мере познали в детстве и лишения, и тяжёлую работу.



Например, взять меня. В возрасте 10 лет я получал в колхозе задание по разнарядкам взрослого механизатора. Справлялся, как мог. Ездил за десятки километров уральской зимой с 45 градусными морозами в одиночку на лошади за дровами, сеном.



И не забывайте, что становление нашего характера происходило в сталинское время и в сталинской школе. С военным и послевоенным детством мы в большинстве выросли трудягами и патриотами, слышавшими и отзывающимися на боль другого человека.

Четверг, приёмный день, на всю жизнь остался для меня тем днём, когда я приходил домой выжатый, как лимон. Наполненный горечью жизни тех, кто записался ко мне на приём. В этот день я приглашал к себе председателя профкома, секретаря парткома, комсомольскую организацию.



Мы все вчетвером принимали трудящихся. Люди шли со своими бедами: быт, жилье, лечение, детский сад, семейные неурядицы и другие проблемы. Кроме жилья остро стоял вопрос с отдыхом. Особенно с семейным отдыхом с детьми. Путёвки профком выдавал на мужа без жены или жену без мужа. И уж точно без детей.



Для решения вопроса семейного отдыха работников завода мы нашли способ построить профилакторий в Крыму на 300 мест.

Количество работающих на головном предприятии тогда составляло около 3000 человек.

Отдельный вопрос директорской ответственности на предприятии любого профиля – помощь сельскому хозяйству района или области. Я был всегда против той формы помощи, которую нам навязывали сверху. По партийной линии спускали разнарядку: «Такой-то район, такой-то колхоз – от вас 500 человек.»

Я всегда говорил: «Мы на этих условиях, которые вы нам предлагаете, не можем работать. Вы просто забираете в пользование руководства колхоза 500 квалифицированных работников завода для исполнения любых, в основном, неквалифицированных работ. Как бесплатную рабочую силу. Колхозу пользы мало, и производству – вред. Шутка ли, 1/6 часть работников завода».

Я предлагал в Обкоме – «Дайте мне все те ресурсы, что вы даёте колхозу для посева того или иного. Семена, горючее, технику. И ваши плановые цифры получения урожая. Всё остальное я беру на себя. Я готов подписать с вами договор о том, что, получив всё то, что вы даёте колхозам, мы выполним все ваши требования и плановые задания квалифицировано, но с затратами в 3-4 раза меньше, чем у вас сейчас в колхозах».

Меня подняли на смех. Я предложил попробовать. Мы на заводе провели опрос и выбрали людей со специальным образованием агрономов, зоотехников, механизаторов.



Обучили желающих в Курском СХИ. Полностью подготовили 40 человек по всем необходимым специальностям. Провели работу среди коллектива о том, что будущие работники села будут получать зарплату той штатной единицы, на которой числятся на заводе с сохранением этого рабочего места за ними по окончании с/х работ.



Завод брал на себя заботу о семьях будущих командированных в село. Цель эксперимента мной была озвучена так: «Беда села не в том, что там нет достаточно людей или средств, а в том, что там нет должного подхода к организации производства с правильным планированием кадров и материально-технических средств для достижения ожидаемого результата».

Но мне отказали в возможности провести этот показательный эксперимент научного подхода к исполнению с/х работ. Со своей стороны мы подготовили механизаторов, агрономов. Я потребовал от руководителей сельского района подписать договор о взаимных обязательствах двух сторон. Они отказались.



Я до сих пор считаю, что руководители на селе просто испугались, что если наш эксперимент удастся, то мы докажем, что при должной организации труда всё можно достичь несравнимо меньшими трудо – и человеко – затратами. А они потеряют основания для бесконтрольного распоряжения заводчанами.

Между тем, ещё с того времени, как я работал сначала инженером-механиком, потом начальником цеха сборки шагающих экскаваторов на Уралмашзаводе, я открыл для себя феномен научной организации труда (НОТ) и изыскивал новые пути усовершенствования управления коллективом.

Именно эти мои навыки НОТ, работа с коллективом, забота о человеке, позволили Курскому заводу выйти на производственные мощности всего за 10 месяцев (вместо 21месяца по планам) с момента пуска.



За все 25 лет функционирования завода не было ни единого раза срыва производственного плана. И это на фоне постройки нового цеха, трех детских садов и жилья для работников предприятия хозрасчётным способом, сезонных с/х работ и многого другого.

Качество и ритмичность вывели нас с первых же шагов во флагманы кожевенной отрасли. Качество выпускаемой кожевенной продукции было постоянным стабильно-высоким. Мы не допускали сокращения производственного цикла или перевыполнения плана. Внутренним приказом я запретил перевыполнение норм свыше 3-5%. Перевыполнение плана всегда сигнал для технологов: нет ли нарушения технологий. Поэтому мы

тщательно разбирали случаи необъяснимого роста выпуска продукции с целью – не допустить брак. Хотя и бывали случаи действительно нового подхода к технологиям, опыт, который мы распространяли, в том числе, на другие заводы.

Одним из секретов ритмичности нашей работы была взаимозаменяемость руководителей отделов и начальников различных участков производства.

Кого назначают все руководители себе в заместители?

Талантливых людей?

Равных себе?

Или всё-таки тех, кто до них не дорос?

Обычно – третий вариант. Но не у нас на предприятии.

Каждый руководитель цеха или службы на нашем предприятии выходил с предложениями по кандидатуре заместителя. И вот я предупредил всех руководителей, что один месяц я буду работать с их заместителями. И раз в год я проводил проверку кадрового резерва. Все начальники цехов и отделов, руководители служб, в общем – первые лица – отправлялись мной в очередной отпуск.



Продолжительностью 24 дня плюс дорога. В общем, набегал месяц. А к рычагам управления становились заместители. А потом наоборот, руководители оставались без заместителей на месяц. И эта метода позволила мне создать квалифицированные кадры первого и второго резервов.

Люди поняли, что прежде всего дело, а не личные амбиции.

Что следует исходить из общих интересов. Впоследствии, многих моих работников переводили с повышением вплоть до директора кожевенного производства на заводы страны. И ни один не подкачал. Справились все. А на нашем заводе на место переведённых заступали их обученные и инициативные замы. Производство не страдало.

Интересно, что впервые подобная метода была упомянута педагогом А.С.Макаренко. Этот воспитатель подробно описывал принципы выборов командиров трудовых отрядов с обязательной их ротацией, что позволяло каждому воспитаннику Макаренко попробовать себя в роли командира. Это укрепляет характер работника и делает производство устойчивым.

Другая находка Макаренко так же была мной использована. Это опора на боевой дух. Из мелочей складывается единое целое успеха всего дела. При выезде заводчан на кратковременные с/х работы от одного до нескольких дней мы делали так:

Утром на заводе отъезжающих провожал заводской духовой оркестр, играющий марши. Это сильно поднимало настроение и мобилизовывало.

С автобусом всегда отправлялись две плотника. Когда работники завода становились на с/х работы, два землекопа копали выгребные ямы, а два плотника быстро возводили туалеты из привезённого с собой материала. Так же мы всегда вывозили на поля и буфет от заводской столовой для тех, кто не брал еду из дома.

Поначалу руководители других предприятий и колхозники потешались над музыкой и туалетами для работающих в поле. Но когда все стали перед фактом, что заданная нам работа при подобных условиях заботы о заводчанах всегда оказывалась сделана ровно за половину отпущенного срока, сделана качественно, так как была нами введена и система контроля за выполненной работой, то шутки окончились и наш опыт переняли директора других предприятий.

Всё, мной сказанное, подчёркивает факт, что основное составляющее любого трудового процесса – человек. Тот, кто трудится. Наши заботы были направлены на то, чтобы человек испытывал возможно меньше затруднений при работе. Чтобы материально-техническое обеспечение было на высоте, чтобы график труда и отдыха и заработная плата соответствовали ожиданиям…

Давайте обратимся к воспоминаниям об Александре Ивановиче Тизякове. Находим ли мы там подтверждения всему, сказанному моим отцом?

"Воспоминания гендиректора завода"

Гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн на церемонии прощания рассказал, что годы, в которые директором предприятия был Александр Тизяков, были годами расцвета завода.

"Он пробыл директором 14 лет. Первая половина его руководства заводом – это были годы бурного роста, развития нашего предприятия. Он присутствовал на всех наших мероприятиях, участвовал в заседаниях совета общежитий, занимался строительством жилья. Завод сдавал десятки тысяч квадратных метров в год. Мы развивали социальную сферу, у нас появились филиалы… Всем занимался Александр Иванович Тизяков", – отметил Клейн.

По его словам, вся литература для технической библиотеки завода проходила через кабинет Тизякова, все книги он прочитывал и просматривал.

"Я, к своему удивлению, обнаружил пометки карандашные практически во всей этой литературе. Это был человек, который занимался философией, понимал металлургию, понимал специальную военную технику", – сказал гендиректор предприятия.

Он добавил, что последние годы руководства заводом были для Тизякова самыми тяжелыми.

Продолжение следует…

Ирина Пичугина



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