Дождались! Новый тракторный гигант в России
Компания «Ростсельмаш» приступила к строительству первого со времён СССР крупного тракторного завода в нашей стране. В этом выпуске расскажем зачем он понадобился, как обстоит дело с обеспеченностью тракторами нашего сельского хозяйства, как делу может помочь Белоруссия, а также покажем яркий фрагмент нашей общей истории, новый пример героизма соотечественников и как всегда дадим свежую сводку позитивных новостей.
Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук).
“Сегодня российская сельхозтехника, по оценке Forbes, занимает уже более 20% мирового рынка в денежном выражении. ” – Ключевые слова здесь в денежном выражении.
Вот на этой диаграмме очень ярко видно падение производства за последний год. – https://vg-media.ru/uploads/cache/news_blocks/image_shrines/5f2b/c7c2/95a2/6747/e9f4/b668/main/tsifra-montazhnaia-oblast-1.jpg?1596704707
Нет ничего проще-нужно только поднять цены и смело можно говорить что ВВП вырос и всё хорошо.)