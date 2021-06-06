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Дождались! Новый тракторный гигант в России

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Компания «Ростсельмаш» приступила к строительству первого со времён СССР крупного тракторного завода в нашей стране. В этом выпуске расскажем зачем он понадобился, как обстоит дело с обеспеченностью тракторами нашего сельского хозяйства, как делу может помочь Белоруссия, а также покажем яркий фрагмент нашей общей истории, новый пример героизма соотечественников и как всегда дадим свежую сводку позитивных новостей.

Канал «Беларусь.История»: https://www.youtube.com/channel/UC1Ja…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cpk-6_IsMkk
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 19827 14601
    Владимир сегодня в 07:35

      Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук).
      “Сегодня российская сельхозтехника, по оценке Forbes, занимает уже более 20% мирового рынка в денежном выражении. ” – Ключевые слова здесь в денежном выражении.
      Вот на этой диаграмме очень ярко видно падение производства за последний год. – https://vg-media.ru/uploads/cache/news_blocks/image_shrines/5f2b/c7c2/95a2/6747/e9f4/b668/main/tsifra-montazhnaia-oblast-1.jpg?1596704707

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