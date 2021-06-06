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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 7

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1952-1954. Детский туризм. На Химкинском водохранилище
1952-1954. Детский туризм. На Химкинском водохранилище

1950-е. Автомобили «Москвич»
1950-е. Автомобили «Москвич»

1953. Москва вечером
1953. Москва вечером

1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного. Золочение 14-метровых спиралей на центральном шатре
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного. Золочение 14-метровых спиралей на центральном шатре

1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного

1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного1
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного

1955. В школе концерт; выступает ученик седьмого класса Володя Борисов
1955. В школе концерт; выступает ученик седьмого класса Володя Борисов

1955. Завод им. Лихачева. ИЗО студия
1955. Завод им. Лихачева. ИЗО студия

1955. Москва
1955. Москва

1955. Школьная дежурная
1955. Школьная дежурная

1955-1957. Ветеринарная больница
1955-1957. Ветеринарная больница

1956. Аттракцион в парке
1956. Аттракцион в парке

1956. Москва и москвичи. Встретились
1956. Москва и москвичи. Встретились

1956. Москва и москвичи. Две эпохи
1956. Москва и москвичи. Две эпохи

1957. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, лето
1957. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, лето

1957. В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, июль - август
1957. В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, июль – август

1957. Москва
1957. Москва

1957. Семья в метро
1957. Семья в метро

Источник: https://humus.livejournal.com/7795244.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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