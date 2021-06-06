1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 7
1952-1954. Детский туризм. На Химкинском водохранилище
1953. Москва вечером
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного. Золочение 14-метровых спиралей на центральном шатре
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного
1954-1955. Реставрация Храма Василия Блаженного
1955. В школе концерт; выступает ученик седьмого класса Володя Борисов
1955. Завод им. Лихачева. ИЗО студия
1955. Москва
1955. Школьная дежурная
1955-1957. Ветеринарная больница
1956. Аттракцион в парке
1956. Москва и москвичи. Встретились
1956. Москва и москвичи. Две эпохи
1957. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, лето
1957. В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, июль – август
1957. Москва