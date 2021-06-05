Судьба Маринеско. Служу Советскому Союзу (1987)
Служу Советскому Союзу. Судьба Маринеско
О трагической судьбе героя Великой Отечественной войны, легендарного командира подводной лодки "С-13" Александра Ивановича Маринеско, имя которого в течение многих лет было под запретом и лишь спустя двадцать семь лет после смерти ему присвоили звание Героя Советского Союза. В передаче принимают участие бывшие офицеры и матросы экипажа лодки "С-13" и члены их семей.
Главная редакция пропаганды 1987
Режиссер – Владимир Медведев
Дисциплинка, однако, хромала у героя…;))
Герой,это да,но он был любителем зеленого змия,а у пьющих-всегда с дисциплиной проблемы.
“…а у пьющих всегда с дисциплиной проблемы.” Знаешь ли, друзья так себя не ведут, мог бы и лазейку оставить.
Так дружба на том и стоит,что бы быть честным.
Уел!)
И ведь не посадили, не репрессировали.
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