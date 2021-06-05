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Судьба Маринеско. Служу Советскому Союзу (1987)

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Служу Советскому Союзу. Судьба Маринеско
О трагической судьбе героя Великой Отечественной войны, легендарного командира подводной лодки "С-13" Александра Ивановича Маринеско, имя которого в течение многих лет было под запретом и лишь спустя двадцать семь лет после смерти ему присвоили звание Героя Советского Союза. В передаче принимают участие бывшие офицеры и матросы экипажа лодки "С-13" и члены их семей.

Главная редакция пропаганды 1987
Режиссер – Владимир Медведев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vLRJVMUAc34
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