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Пропавшее сокровище Плюшкина

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Осенью 1913 года император Николай Второй приобрел собрание предметов русской старины, куда входили произведения искусства, драгоценные украшения, оружие разных эпох и многое другое. Однако вскоре эта гигантская коллекция, которая насчитывала миллион предметов, попросту исчезла. Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется в Псков, где находилось уникальное собрание на момент его покупки императором. Ведущий Андрей Бурковский попытается разобраться, что произошло с бесценной коллекцией, и кто мог быть причастен к ее исчезновению. Кроме того, он выяснит, имеет ли отношение к этой коллекции клад, найденный несколько лет назад в историческом центре Пскова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JRjVuL_1Nu0
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