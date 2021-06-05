Пропавшее сокровище Плюшкина
Осенью 1913 года император Николай Второй приобрел собрание предметов русской старины, куда входили произведения искусства, драгоценные украшения, оружие разных эпох и многое другое. Однако вскоре эта гигантская коллекция, которая насчитывала миллион предметов, попросту исчезла. Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется в Псков, где находилось уникальное собрание на момент его покупки императором. Ведущий Андрей Бурковский попытается разобраться, что произошло с бесценной коллекцией, и кто мог быть причастен к ее исчезновению. Кроме того, он выяснит, имеет ли отношение к этой коллекции клад, найденный несколько лет назад в историческом центре Пскова.