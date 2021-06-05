Как Соединённое Королевство испугалось российских подлодок

В благородном семействе НАТО очередной скандал. Оказалось, СГА не только заставляют оккупированные ими европейские страны делать неприличное, но и в этот неприятный момент шарят по карманам у несчастной Франции и Германии.

«Зюддойче Цайтунг» — Южнонемецкая Газета — сообщила, что спецслужбы Дании предоставили Агентству национальной безопасности Соединённых Государств Америки доступ на станцию возле Копенгагена, откуда доступны подводные кабели провайдеров Интернета. Объектами слежки стали, среди тысяч прочих, глава правительства Германии Каснер (по мужу Меркель), кандидат на тот же пост от Социал-демократической партии Штайнбрюк, бывший министр иностранных дел — а ныне президент Германии — Штайнмайер.

Открытым текстом объясняю: под видом обеспечения безопасности СГА следят за теми, кто считает себя их союзниками. Причём, что характерно, ещё несколько лет назад Сноуден рассказал, как именно АНБ слушало все разговоры канцлерши. Та обиделась и ласково попросила Вашингтон больше так не делать. Зря просила! Сделали и не икнули даже! Заставили Данию предоставить доступ к секретным кабелям на дне. Подключились и слушали Ангелу Доротею Хорстовну двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю без перерыва и выходных… И что, в этот раз тоже никто не возмутился? Не-а! Никто…

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что подобные вопросы не входят в компетенцию его службы, а потому он и его подчинённые не будут разбираться в таких взаимоотношениях членов организации.

Открытым текстом спрашиваю: а Навальный с Протасевичем входят в компетенцию Столтенберга? Он уже кувырсот швырнадцать раз высказывался по делам стран, отродясь не бывших членами вверенной ему организации. Да ещё с таким видом, будто ему принадлежит истина в последней инстанции, а весь мир обязан ему безоговорочно подчиняться. И вдруг такая скромность — по делу о прослушке руководителей стран НАТО по приказу ещё одной страны НАТО.

Ни истерики, ни ярких заявлений! Молчок… На таких примерах становится вполне очевидно: у ЕС есть хозяин, и он делает со старушкой Европой что хочет в какой хочет позе…