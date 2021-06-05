Доклады немецких солдат вывезенных, можно сказать спасённых из Сталинграда, в январе 1943 года. Немцы рассказывают про дисциплину, бои и отступление, состав своих рот, про голод и холод, постоянные артобстрелы и атаки врага. Так же немцы говорят о русских, их оснащении, боевой готовности и численности…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!

0:01 Вступление, им повезло их спасли

0:28 Унтер-офицер Теодор Гереке – "…солдаты отказывались выполнять приказы"

3:40 Ефрейтор Петер Тайхелькамп- "Русские знают что делают"

5:18 Ефрейтор Якеш – "У нас не было еды, всё разгромили русские"

6:41 Ефрейтор Вайгт- "…большевики ожесточенно атаковали и потеряв всё имущество нам удалось отступить в тыл"

"Я с моей частью находился в Сталинграде с 14 сентября 42-го года. В середине дня моя рота состоявшая из одного офицера и 6 рядовых солдат пробились к Волге напротив южного края острова на реке. Затем мы снова были пополнены до 40 человек и стояли на этой позиции до 18 декабря, после чего были заменены. В ночь с 7 на 8 января мы были размещены на заводе «Красный Октябрь» напротив южной части цеха №4. Численность роты составляла – 1 офицер и 40 солдат, плюс к ним еще 20 человек румын. Вооружение – 8 легких пулеметов, 2 тяжелых пулемета и 1 миномет. Боеприпасов для стрелкового оружия было достаточно, но уже на следующий день у миномета закончились мины. Против нас было две роты противника. У них были противотанковые орудия, залповые установки, 76 миллиметровые «ратш-бумы» и тяжелая артиллерия. Вражеские солдаты были хорошо вооружены и накормлены. Начиная с 8 января огонь по нашим позициям велся непрерывно. Враг знал о нашей смене войск и рано утром без артподготовки русские атаковали нас силами до 80 человек пехоты. Эта атака была отбита с большими потерями для врага, но когда русские во второй половине дня повторили свою атаку, нам пришлось оставить свои позиций…"