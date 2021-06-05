«Идея, овладевшая массами, становится неодолимой силой» - известное высказывание классиков. Исторические примеры? Пожалуйста:

Мыслеформа о Любви, Справедливости и Спасении обеспечила популярность и всемирное распространение христианской религии.

Лозунг «Долой Самодержавие» запустил процесс свержения династии Романовых.

Мыслеформа «Коммунизм — светлое будущее всего человечества!» от Ленина — обеспечила долговременное устойчивое развитие СССР.

Формула Сталина «Враг будет разбит, победа будет за нами» в 1941 году - мобилизовала народы СССР к отпору против Гитлера.

Призыв «Долой КПСС, даёшь свободу» - обеспечил широкую поддержку масс конрреволюции 1991 года.

В 30-е годы прошлого века в Германии победила идея о превосходстве немцев над всеми другими народами, и немцы устремились завоевывать весь мир под руководством Гитлера.

Беда, однако, в том, что в условиях монополии на СМИ любую идею можно сделать массовой и непреодолимой, в интересах правящих кругов. Общеизвестные примеры: с возложением вины на Бен Ладена за теракт с Всемирным Торговым Центром, с пробиркой с белым порошком, с делом Скрипалей и пр. - всё это говорит о том, что СМИ — это очень серьезное оружие в борьбе за власть на Планете!

Итак, непреодолимость идеи, овладевшей массами — это исторический факт!

В наши дни может иметь успех идея, призывающая к единению всех народов Планеты. Призыв «Ребята, давайте жить дружно» - звучит примитивно — кто же будет возражать, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. Хорошо, будем дружными, здоровыми и веселыми. Но и на скотном дворе у хорошего хозяина животные все здоровые и дружные, и не задумываются о своей конечной судьбе. А человеки должны включить в свое сознание момент целеполагания. Для чего живем? Что впереди?

Нужно понимать, человек не просто потребитель ресурсов, но и творец-создатель, причем творить-создавать он должен больше, чем потребляет. Тогда он становится интересен для Вселенной, и Вселенная его поддержит и поможет.

Должна получить поддержку идея о превосходстве Законов Мироздания над законами житейскими. Это обеспечит жизнь в радости, любви, справедливости в потоке Эволюции Мироздания к беспредельному творчеству. Но как это сделать?