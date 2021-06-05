В этом году в летних лагерях Краснодарского края и Крыма смогут отдохнуть более 352 тыс. детей. В связи с коронавирусной ситуацией детские центры отдыха будут заполнены на 75%, а палаточные лагеря пока запрещены. Тем не менее детям есть где отдохнуть, ведь только на юге страны работает 50 оздоровительных лагерей.

Ранее в отчете президенту РФ Владимиру Путину детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила расширить сеть детских лагерей. Она считает, что летнее времяпрепровождение несовершеннолетних напрямую сказывается на статистике происшествий.

Например, в прошлом году из-за коронавируса отдохнуть в лагерях смогли только 5% юных россиян. За этот период количество пострадавших от несчастных случаев выросло в 70 раз – жертвами становились дети, отдых которых не был организован.

Кузнецова предложила построить в России круглогодичные центры отдыха и оздоровления для детей во всех федеральных округах.

«Мы предлагаем принять в России программу строительства круглогодичных детских организаций отдыха и оздоровления, которая бы финансировалась из федерального бюджета. По одному такому лагерю – в каждом федеральном округе. Это стало бы значимым вкладом в инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, развитие подрастающего поколения в целом», – считает омбудсмен.

В России много хороших детских лагерей. Например, известный на весь мир «Артек», где в этом году смогут отдохнуть 32 тыс. детей. Примечательно, что 95% путевок раздается бесплатно. Получить их может любой школьник, показавший хорошие результаты в учебе, например, победив в школьных конкурсах или в олимпиаде.

В «Артеке» дети учатся, играют, занимаются спортом. Комплекс состоит из 9 лагерей на берегу моря. Все они недавно реконструированы. Там также есть более 45 студий допобразования. На территории лагеря регулярно проводятся крупные мероприятия – «Детская Новая волна», отборочный тур «Детского Евровидения».

Условия проживания в «Артеке» максимально комфортные. Каждая комната оборудована хорошей мебелью и освещением. Детей кормят пять раз в день по системе «шведский стол». Меню разработано профессиональными поварами с учетом энергозатрат юных гостей. Отдельным пунктом рациона являются свежие фрукты.

Большое внимание в «Артеке» уделяется безопасности детей – и антитеррористической, и санитарной. Лагерь прошел многочисленные проверки, приняты все эпидемиологические меры. В аэропорту и на ж/д вокзале оборудованы «зеленые коридоры» для тех, кто приехал в «Артек». Вожатых и педагогов регулярно проверяют на коронавирус. Пропускную систему в лагере контролирует не только охрана, но и полиция и военные.

Стандарты «Артека» настолько высоки, что по ним работают и детские лагеря в других российских городах. А благодаря программе кэшбека родители могут вернуть за отдых ребенка до 50% стоимости.