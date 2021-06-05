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Александр Пушкин. Дубровский. О творчестве поэта (1978)

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Александр Пушкин. Дубровский. О творчестве поэта
О творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина в период его пребывания в Михайловском в 1824-1826 годах и истории создания романа "Дубровский". Директор музея-заповедника Семен Степанович Гейченко рассказывает о жизни поэта в имении и о воспоминаниях местных жителей "о добром Пушкине". Сюжет романа А.С.Пушкина основан на истории обедневшего помещика Островского, которую рассказал ему приятель П.Нащокин.

Главы из романа "Дубровский" читают з.а. РСФСР Борис Никифоров и артисты Любовь Матюшина и Юрий Косых.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1978

Автор сценария – Владислав Муштаев
Режиссер – Валентин Ежов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=02ezGKXRQxU
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