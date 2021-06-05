Александр Пушкин. Дубровский. О творчестве поэта (1978)
Александр Пушкин. Дубровский. О творчестве поэта
О творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина в период его пребывания в Михайловском в 1824-1826 годах и истории создания романа "Дубровский". Директор музея-заповедника Семен Степанович Гейченко рассказывает о жизни поэта в имении и о воспоминаниях местных жителей "о добром Пушкине". Сюжет романа А.С.Пушкина основан на истории обедневшего помещика Островского, которую рассказал ему приятель П.Нащокин.
Главы из романа "Дубровский" читают з.а. РСФСР Борис Никифоров и артисты Любовь Матюшина и Юрий Косых.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1978
Автор сценария – Владислав Муштаев
Режиссер – Валентин Ежов