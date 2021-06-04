«Я – русский!»
Сегодня его стихи практически забыты, однако современники были от них в восторге. Николай I ими восхищался и дал ему денег для поездки за границу. Он был другом Тютчева, и с юности дружил с Достоевским, стал крестным его детей. А родился будущий поэт в Петербурге и происходил из старинного дворянского рода, известного со времен правления Ивана Грозного. К роду Майковых принадлежал православный святой, основатель скитского жительства на Руси Нил Сорский (XV в.). Отец поэта был знаменитым академическим живописцем, а потому его сын воспитывался в атмосфере любви к литературе и искусству.
Раннее детство Майков провёл в Москве и в имении отца в Никольском, близ Троице-Сергиевой Лавры, а также в имении бабушки в Подмосковье – в деревне Чепчиха Клинского уезда (вблизи нынешнего Солнечногорска). Летом 1834 года семья Майковых переехала в Петербург. Начальное образование он получил дома. Среди учителей Аполлона и его брата Валериана был будущий знаменитый писатель Иван Гончаров, в то время – кандидат Императорского Московского университета, который преподавал русскую словесность. Майков прошёл семилетний гимназический курс за три года и в 1837 году поступил в Московский университет на юридический факультет. Особенно увлекался живописью, но потом отдал предпочтение поэзии. Писать стихи он начал очень рано. Дебютом 13-летнего поэта стало стихотворение «Орел», опубликованное в «Библиотеке для чтения» в 1835 году.
После окончания университета Майков издал свой первый стихотворный сборник, который посвятил матери. Первые же его стихи исполнены искреннего лиризма и любви к природе.
Поле зыблется цветами…
В небе льются света волны…
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.
Читатели и литераторы приняли дебютный сборник молодого поэта вполне благосклонно. Даже маститый Виссарион Белинский отозвался о лирике Майкова одобрительно. Получив за эту книгу «по высочайшему повелению» Николая I тысячу рублей на путешествие в Италию, юноша в том же 1842 году уехал за границу.
Побывав в Италии, Франции, Саксонии и Австрийской империи, вернулся в Петербург в 1844 году. Результатом этой поездки стали опубликованные в 1847 году «Очерки Рима» и кандидатская диссертация о древнеславянском праве.
Вернувшись домой, Майков поступил на службу в Министерство финансов, а с 1867 года занял должность цензора Петербургского комитета иностранной цензуры, где проработал много лет и дослужился до должности тайного советники, что в тогдашней Табели о рангах соответствовало чину генерала.
Ученик Тютчева
Своим учителем и наставником Майков считал Федора Ивановича Тютчева, который оказал на него сильнейшее влияние. Но критики отмечают, что, в отличие и от Тютчева, и от поэтов «чистого искусства», Майков в своем творчестве, как ни странно, не касался темы любви. Сам он говорил об этом так: «Меня <…> упрекали в холодности, указывая на то, что нет у меня любовных стихотворений <…> Но о любви своей мне всегда было писать и говорить стыдно. Что кому до этого за дело! Каждого пускать со своим носом к себе в сердце!»
В молодости Майков был близок к кругу Белинского и нигилистическому кружку петрашевцев, но, как считают его биографы, дружба с Тютчевым помогла ему обрести православное национальное мировоззрение.
«Знакомство с Тютчевым и его расположение ко мне, – отмечал Майков, – скрепленное пятнадцатилетней службой вместе и частными беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на жизнь и мір, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем, и сообщило тот устой мысли, на коем стою и теперь и на коем воспитываю свое семейство». Майков называл себя духовным крестником Тютчева.
Кстати, с Тютчевым он был близок не только в делах поэтических, но и в служебных, поскольку именно Тютчев после работы на дипломатическом поприще в Германии стал в России главой Комитета иностранной цензуры, в котором работал и Майков. А после кончины Тютчева Майков занял его место в Комитете.
Хрестоматийные стихи
Созданные в 1854—1858 годах стихотворения Майкова о русской природе, как отмечают критики, стали хрестоматийными:
Весна! выставляется первая рама –
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
Сенокос
Пахнет сеном над лугами…
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.
Многие лирические стихотворения Майкова были положены на музыку Римским-Корсаковым, Чайковским и другими композиторами.
«Я – русский!»
Но Тютчев был не только замечательным лирическим поэтом, он был государственником-патриотом.
Особенно всколыхнула патриотические и монархические чувства Майкова Крымская война. В самом начале 1855 г. вышла небольшая книжка его стихов «1854-й год». В поэте нет ни малейшего сомнения в том, что «тот же мощный дух и доблесть», что и в прошлые времена, живы в народе.
Он полагает, что страна в очередной исторический для нее момент подвергается проверке, только теперь «всеобщей борделью», каковой еще тогда представлялось ему европейское общество. В те дни суровых для России испытаний Майков писал:
Теперь не служит стих мне праздною забавой:
Он рвется из души как отклик боевой
На зов торжественный отечественной славы…
В письме к А.Ф. Писемскому Майков заявлял: «И каково бы ни было образование каждого, из каких бы источников ни почерпнул он свои знания и мнения, все в один голос, в один миг должны были разрешить этот вопрос и единодушно, перед судом совести, ответить: “Я – русский”… Ничто не подавило в нашем сознании, что можно быть ученым и образованным человеком и чувствовать, что мы в тоже время русские, и что в нас повыше всего одно святое чувство любви к отечеству!.. На нас, писателях, лежит великий долг – увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, который ощутителен всякому».
Неудача России в Крымская войне стала для поэта глубокой личной драмой. С возмущением он писал:
Окончена война. Подписан подлый мир.
Отцы отечества! устраивайте пир,
Бокалы с торжеством высоко поднимайте!
И лживый манифест с потоком слез читайте!
Чего ещё вам ждать – написано красно!
Не в первый раз бумажным крючкотворством
Пришлося вам прикрыть отечества пятно,
Подьячие в звездах, с умом и сердцем чёрствы.
После Крымской войны Аполлон Николаевич сблизился с редакцией «Москвитянина», славянофилами и «государственниками».
Поэт проявлял постоянный интерес к русской истории, особенно к эпохе Древней Руси и славянскому фольклору. Это помогло ему создать один из лучших поэтических переводов «Слова о полку Игореве». Подобно Тютчеву, поэт считал Россию «по природе христианским царством и хранительницей истинного христианского духа».
Не случайно сын Майкова художник Аполлон Аполлонович стал одним из организаторов Союза русского народа и товарищем председателя Главного Совета СРН.
Либералы не любили Майкова за его взгляды православного монархиста. В результате усилиями большевиков почти целый век этот замечательный русский поэт был неоправданно предан забвению из-за своих идейных убеждений.
Дружба с Достоевским
С Достоевским Майков дружил до самой смерти великого писателя. Но что могло связывать бывшего каторжанина, автора «Записок из Мертвого дома», с чиновником Петербургского комитета иностранной цензуры? Нет сомнений, что это был интерес к духовной истории России, к ее православным корням. Чем старше становится Майков, который в юности восхищался античностью, тем больше он сосредотачивался на духовном прошлом России, – древнерусской истории и фольклоре славян. Он стал писать произведения на исторические темы, переводить песни славянских народов.
15 мая 1869 года Достоевский писал Майкову из Флоренции: «Вас и одного только Вас считаю я человеком по сердцу своему из всех тех, с которыми случалось встречаться и жизнь изживать вот уже почти в продолжение сорока восьми лет.Из всех встретившихся, во все 48 лет, вряд ли у меня был (не говорю уж есть) хоть один такой, как Вы(я о брате покойном не говорю).Мы с Вами хоть и розной общественной жизни, но по сердцу и по сердечным встречам, по душе и дорогим убеждениям – почти однокашники. Даже выводы ума и всей прожитой жизни нашей до странности, в последнее время, стали схожи у нас обоих, и, думаю, что и сердечный жар один и тот же».
Достоевский был в восторге от стихотворения Майкова «Дорог мне, перед иконой…»
Дорог мне, перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возжённый
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поёт:
Чьё-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льёт,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой…
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой.
Об этом стихотворении Достоевский так писал в письме его автору: «…бесподобно. И откуда Вы слов таких достали! Это одно из лучших стихотворений Ваших…».
Выросший в православной семье, Майков называл себя христианином. Многие его стихотворения считают лучшими поэтическими образцами творчества, основанного на христианском мировоззрении.
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…
«Любить, надеяться и – верить»
В отношениях с людьми Майкову, как вспоминали современники, был присущ тонкий и благожелательный юмор. Будучи по своему характеру отзывчивым и добрым, он охотно поддерживал молодых литераторов. Проживая на даче у станции Сиверской под Петербургом, Майков стал председателем попечительского совета при местной Петропавловской церкви, неустанно заботился о постройке новой школы, церкви, богадельни, тратя на это много времени и денег из своих сбережений. Василий Розанов однажды записал в «Опавших листьях»: «Поэт Майков смиренно ездил в конке. Я спросил у Страхова – О, да! Конечно в конке. Он же беден. Был “тайный советник”, и большая должность в цензуре»
27 февраля 1897 года Майков вышел на улицу легко одетым, заболел и вскоре умер. Был похоронен в Петербурге на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря, его могила чудом сохранилась до наших дней.
Дмитрий Мережковский писал: «Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений. Путешествия, книги, стихи, семейные радости, мерцание не бурной, но долговечной славы».
А после 1917 года этот замечательный русский поэт и патриот России был неоправданно предан забвению из-за того, что был консерватором и государственником. Но его девизом были слова: «В чем счастье?.. В жизненном пути/ Куда твой долг велит – идти, /Врагов не знать, преград не мерить,/ Любить, надеяться и – верить».
И поэт оказался прав: пришло время, когда в России его творчество снова оценили по достоинству.