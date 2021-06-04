Сегодня его стихи практически забыты, однако современники были от них в восторге. Николай I ими восхищался и дал ему денег для поездки за границу. Он был другом Тютчева, и с юности дружил с Достоевским, стал крестным его детей. А родился будущий поэт в Петербурге и происходил из старинного дворянского рода, известного со времен правления Ивана Грозного. К роду Майковых принадлежал православный святой, основатель скитского жительства на Руси Нил Сорский (XV в.). Отец поэта был знаменитым академическим живописцем, а потому его сын воспитывался в атмосфере любви к литературе и искусству.

Раннее детство Майков провёл в Москве и в имении отца в Никольском, близ Троице-Сергиевой Лавры, а также в имении бабушки в Подмосковье – в деревне Чепчиха Клинского уезда (вблизи нынешнего Солнечногорска). Летом 1834 года семья Майковых переехала в Петербург. Начальное образование он получил дома. Среди учителей Аполлона и его брата Валериана был будущий знаменитый писатель Иван Гончаров, в то время – кандидат Императорского Московского университета, который преподавал русскую словесность. Майков прошёл семилетний гимназический курс за три года и в 1837 году поступил в Московский университет на юридический факультет. Особенно увлекался живописью, но потом отдал предпочтение поэзии. Писать стихи он начал очень рано. Дебютом 13-летнего поэта стало стихотворение «Орел», опубликованное в «Библиотеке для чтения» в 1835 году.

После окончания университета Майков издал свой первый стихотворный сборник, который посвятил матери. Первые же его стихи исполнены искреннего лиризма и любви к природе.

Поле зыблется цветами…

В небе льются света волны…

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

Читатели и литераторы приняли дебютный сборник молодого поэта вполне благосклонно. Даже маститый Виссарион Белинский отозвался о лирике Майкова одобрительно. Получив за эту книгу «по высочайшему повелению» Николая I тысячу рублей на путешествие в Италию, юноша в том же 1842 году уехал за границу.

Побывав в Италии, Франции, Саксонии и Австрийской империи, вернулся в Петербург в 1844 году. Результатом этой поездки стали опубликованные в 1847 году «Очерки Рима» и кандидатская диссертация о древнеславянском праве.

Вернувшись домой, Майков поступил на службу в Министерство финансов, а с 1867 года занял должность цензора Петербургского комитета иностранной цензуры, где проработал много лет и дослужился до должности тайного советники, что в тогдашней Табели о рангах соответствовало чину генерала.





Ученик Тютчева

Своим учителем и наставником Майков считал Федора Ивановича Тютчева, который оказал на него сильнейшее влияние. Но критики отмечают, что, в отличие и от Тютчева, и от поэтов «чистого искусства», Майков в своем творчестве, как ни странно, не касался темы любви. Сам он говорил об этом так: «Меня <…> упрекали в холодности, указывая на то, что нет у меня любовных стихотворений <…> Но о любви своей мне всегда было писать и говорить стыдно. Что кому до этого за дело! Каждого пускать со своим носом к себе в сердце!»

В молодости Майков был близок к кругу Белинского и нигилистическому кружку петрашевцев, но, как считают его биографы, дружба с Тютчевым помогла ему обрести православное национальное мировоззрение.

«Знакомство с Тютчевым и его расположение ко мне, – отмечал Майков, – скрепленное пятнадцатилетней службой вместе и частными беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на жизнь и мір, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем, и сообщило тот устой мысли, на коем стою и теперь и на коем воспитываю свое семейство». Майков называл себя духовным крестником Тютчева.

Кстати, с Тютчевым он был близок не только в делах поэтических, но и в служебных, поскольку именно Тютчев после работы на дипломатическом поприще в Германии стал в России главой Комитета иностранной цензуры, в котором работал и Майков. А после кончины Тютчева Майков занял его место в Комитете.





Хрестоматийные стихи

Созданные в 1854—1858 годах стихотворения Майкова о русской природе, как отмечают критики, стали хрестоматийными:

Весна! выставляется первая рама –

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.





Сенокос

Пахнет сеном над лугами…

В песне душу веселя,

Бабы с граблями рядами

Ходят, сено шевеля.

Многие лирические стихотворения Майкова были положены на музыку Римским-Корсаковым, Чайковским и другими композиторами.





«Я – русский!»

Но Тютчев был не только замечательным лирическим поэтом, он был государственником-патриотом.

Особенно всколыхнула патриотические и монархические чувства Майкова Крымская война. В самом начале 1855 г. вышла небольшая книжка его стихов «1854-й год». В поэте нет ни малейшего сомнения в том, что «тот же мощный дух и доблесть», что и в прошлые времена, живы в народе.

Он полагает, что страна в очередной исторический для нее момент подвергается проверке, только теперь «всеобщей борделью», каковой еще тогда представлялось ему европейское общество. В те дни суровых для России испытаний Майков писал:

Теперь не служит стих мне праздною забавой:

Он рвется из души как отклик боевой

На зов торжественный отечественной славы…

В письме к А.Ф. Писемскому Майков заявлял: «И каково бы ни было образование каждого, из каких бы источников ни почерпнул он свои знания и мнения, все в один голос, в один миг должны были разрешить этот вопрос и единодушно, перед судом совести, ответить: “Я – русский”… Ничто не подавило в нашем сознании, что можно быть ученым и образованным человеком и чувствовать, что мы в тоже время русские, и что в нас повыше всего одно святое чувство любви к отечеству!.. На нас, писателях, лежит великий долг – увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, который ощутителен всякому».

Неудача России в Крымская войне стала для поэта глубокой личной драмой. С возмущением он писал:

Окончена война. Подписан подлый мир.

Отцы отечества! устраивайте пир,

Бокалы с торжеством высоко поднимайте!

И лживый манифест с потоком слез читайте!

Чего ещё вам ждать – написано красно!

Не в первый раз бумажным крючкотворством

Пришлося вам прикрыть отечества пятно,

Подьячие в звездах, с умом и сердцем чёрствы.

После Крымской войны Аполлон Николаевич сблизился с редакцией «Москвитянина», славянофилами и «государственниками».

Поэт проявлял постоянный интерес к русской истории, особенно к эпохе Древней Руси и славянскому фольклору. Это помогло ему создать один из лучших поэтических переводов «Слова о полку Игореве». Подобно Тютчеву, поэт считал Россию «по природе христианским царством и хранительницей истинного христианского духа».

Не случайно сын Майкова художник Аполлон Аполлонович стал одним из организаторов Союза русского народа и товарищем председателя Главного Совета СРН.

Либералы не любили Майкова за его взгляды православного монархиста. В результате усилиями большевиков почти целый век этот замечательный русский поэт был неоправданно предан забвению из-за своих идейных убеждений.





Дружба с Достоевским

С Достоевским Майков дружил до самой смерти великого писателя. Но что могло связывать бывшего каторжанина, автора «Записок из Мертвого дома», с чиновником Петербургского комитета иностранной цензуры? Нет сомнений, что это был интерес к духовной истории России, к ее православным корням. Чем старше становится Майков, который в юности восхищался античностью, тем больше он сосредотачивался на духовном прошлом России, – древнерусской истории и фольклоре славян. Он стал писать произведения на исторические темы, переводить песни славянских народов.

15 мая 1869 года Достоевский писал Майкову из Флоренции: «Вас и одного только Вас считаю я человеком по сердцу своему из всех тех, с которыми случалось встречаться и жизнь изживать вот уже почти в продолжение сорока восьми лет.Из всех встретившихся, во все 48 лет, вряд ли у меня был (не говорю уж есть) хоть один такой, как Вы(я о брате покойном не говорю).Мы с Вами хоть и розной общественной жизни, но по сердцу и по сердечным встречам, по душе и дорогим убеждениям – почти однокашники. Даже выводы ума и всей прожитой жизни нашей до странности, в последнее время, стали схожи у нас обоих, и, думаю, что и сердечный жар один и тот же».

Достоевский был в восторге от стихотворения Майкова «Дорог мне, перед иконой…»

Дорог мне, перед иконой

В светлой ризе золотой,

Этот ярый воск, возжённый

Чьей неведомо рукой.

Знаю я: свеча пылает,

Клир торжественно поёт:

Чьё-то горе утихает,

Кто-то слезы тихо льёт,

Светлый ангел упованья

Пролетает над толпой…

Этих свеч знаменованье

Чую трепетной душой.

Об этом стихотворении Достоевский так писал в письме его автору: «…бесподобно. И откуда Вы слов таких достали! Это одно из лучших стихотворений Ваших…».

Выросший в православной семье, Майков называл себя христианином. Многие его стихотворения считают лучшими поэтическими образцами творчества, основанного на христианском мировоззрении.

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог:

Чем ночь темней, тем ярче звёзды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…





«Любить, надеяться и – верить»

В отношениях с людьми Майкову, как вспоминали современники, был присущ тонкий и благожелательный юмор. Будучи по своему характеру отзывчивым и добрым, он охотно поддерживал молодых литераторов. Проживая на даче у станции Сиверской под Петербургом, Майков стал председателем попечительского совета при местной Петропавловской церкви, неустанно заботился о постройке новой школы, церкви, богадельни, тратя на это много времени и денег из своих сбережений. Василий Розанов однажды записал в «Опавших листьях»: «Поэт Майков смиренно ездил в конке. Я спросил у Страхова – О, да! Конечно в конке. Он же беден. Был “тайный советник”, и большая должность в цензуре»

27 февраля 1897 года Майков вышел на улицу легко одетым, заболел и вскоре умер. Был похоронен в Петербурге на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря, его могила чудом сохранилась до наших дней.

Дмитрий Мережковский писал: «Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений. Путешествия, книги, стихи, семейные радости, мерцание не бурной, но долговечной славы».

А после 1917 года этот замечательный русский поэт и патриот России был неоправданно предан забвению из-за того, что был консерватором и государственником. Но его девизом были слова: «В чем счастье?.. В жизненном пути/ Куда твой долг велит – идти, /Врагов не знать, преград не мерить,/ Любить, надеяться и – верить».

И поэт оказался прав: пришло время, когда в России его творчество снова оценили по достоинству.





