Карта 1829 -1830гг., изданная в Санкт-Петербурге, интересна не только необычными для нас названиями, но так же и своими границами.

Так, море Берингово называется Бобровое море. Между Камчаткой и Японией-Сахалинское море. Северный Ледовитый океан назван морем.

Государство Япония ещё не существует. Это всего лишь остров Нифон в составе Японских островов.

Полное описание карты звучит так:

"Для употребления чиновников, банкиров, купцов, путешественников и юношества, или опыт всеобщей статистики земного шара, согласно с нынешним политическим онаго разделением и новейшими открытиями.

Показывающий пространство каждого государства, число жителей онаго вообще и знатнейших городов в особенности, доходы, долг, сухопутную и морскую силу, имя царствующего государя( или главы настоящего правительства)с означением его резиденции, времени восшествия на престол, несовершеннолетия, исповедуемой им веры и династии, к которой принадлежит и пр.

Составленный Г. Бальби : переведённый с французского Н. Эйнерлингом, с присовокуплением географической по проекции Меркатора карты, и состоящей из двух гравированных больших александрийских листов, к объяснению коих следует особо при сем напечатанная книжечка".

Книжечка, конечно, могла бы нам поведать много интересного о политической картине того времени. Но книжечку эту не сыскать "днём с огнём". Как обычно, такие материалы бесследно пропадают в архивах....

Русская Америка

Кроме Русской Америки, на карте отмечена крепость Росс в Калифорнии. Сейчас её переименовали в Форт Росс.

Это самое южное русское поселение на побережье Северной Америки. Основано оно в 1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной.

В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

Балканский полуостров

Всё Чёрное, море, часть Турции и Балканы, кроме Пелопоннеса, включены в состав Российской империи. Как бы на перспективу. Благодаря успехам России в русско-турецкой войне 1828-1829 гг, большая часть Балканского полуострова переходила под начало Российского императора.

На Пелопоннесе - Морее предполагалось создать независимое государство - Грецию. Именно там сплотились группы, объединённые греческим языком и христианской верой. На остальной же территории жили в основном славяне. В результате Морея - Греция получила независимость, но территории, которые должны были стать частью России, постепенно были присоединены к Греции.

Произошло это по причине активного вмешательства в Балканский вопрос Англии и Франции. В результате, влияние России ослабевает. И в конце концов, она совсем теряет здесь свои позиции после революции 1917 года.

Сенегамбия

В 1651 курляндский герцог Я. Кеттлер "купил" земли в устье р. Гамбия у местных племен и основал форт на о-ве Джеймс.

В 1795 году Курляндия была присоединена к России. Поэтому и эта территория на африканском побережье перешла во владения Российского императора.

Варвария. Сахара

На африканском побережье Средиземного моря располагалась страна Варвария, ещё не поделённая на мелкие государства. А пустыня Сахара была степью. (Большая Степь)

В атласе 1793 года Сахара называется Сара или Степь Варварская. Что подтверждает подлинность обеих карт.

А вот Австралия называлась Новой Голландией, являющейся колоний Великобритании. Как и Новая Британия(Канада), Индостан, Кафры( ЮАР), Гвинея и многие острова Тихого океана.

Не прошло и 200 лет как картина мира резко изменилась. Сравнивая карты 1829 года и 2020 , нельзя не заметить, что происходит дробление территорий и образование мелких государств со своими границами, языком и историей.

Политика " Разделяй и властвуй" полным ходом шествует по планете. И. видимо, это ещё не предел.

Автор: Миг Вечности