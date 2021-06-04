“Политический баланс земного шара”- карта 1829 г., о которой не принято говорить
Карта 1829 -1830гг., изданная в Санкт-Петербурге, интересна не только необычными для нас названиями, но так же и своими границами.
Так, море Берингово называется Бобровое море. Между Камчаткой и Японией-Сахалинское море. Северный Ледовитый океан назван морем.
Государство Япония ещё не существует. Это всего лишь остров Нифон в составе Японских островов.
Полное описание карты звучит так:
"Для употребления чиновников, банкиров, купцов, путешественников и юношества, или опыт всеобщей статистики земного шара, согласно с нынешним политическим онаго разделением и новейшими открытиями.
Показывающий пространство каждого государства, число жителей онаго вообще и знатнейших городов в особенности, доходы, долг, сухопутную и морскую силу, имя царствующего государя( или главы настоящего правительства)с означением его резиденции, времени восшествия на престол, несовершеннолетия, исповедуемой им веры и династии, к которой принадлежит и пр.
Составленный Г. Бальби : переведённый с французского Н. Эйнерлингом, с присовокуплением географической по проекции Меркатора карты, и состоящей из двух гравированных больших александрийских листов, к объяснению коих следует особо при сем напечатанная книжечка".
Книжечка, конечно, могла бы нам поведать много интересного о политической картине того времени. Но книжечку эту не сыскать "днём с огнём". Как обычно, такие материалы бесследно пропадают в архивах....
Русская Америка
Кроме Русской Америки, на карте отмечена крепость Росс в Калифорнии. Сейчас её переименовали в Форт Росс.
Это самое южное русское поселение на побережье Северной Америки. Основано оно в 1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной.
В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.
Балканский полуостров
Всё Чёрное, море, часть Турции и Балканы, кроме Пелопоннеса, включены в состав Российской империи. Как бы на перспективу. Благодаря успехам России в русско-турецкой войне 1828-1829 гг, большая часть Балканского полуострова переходила под начало Российского императора.
На Пелопоннесе - Морее предполагалось создать независимое государство - Грецию. Именно там сплотились группы, объединённые греческим языком и христианской верой. На остальной же территории жили в основном славяне. В результате Морея - Греция получила независимость, но территории, которые должны были стать частью России, постепенно были присоединены к Греции.
Произошло это по причине активного вмешательства в Балканский вопрос Англии и Франции. В результате, влияние России ослабевает. И в конце концов, она совсем теряет здесь свои позиции после революции 1917 года.
Сенегамбия
В 1651 курляндский герцог Я. Кеттлер "купил" земли в устье р. Гамбия у местных племен и основал форт на о-ве Джеймс.
В 1795 году Курляндия была присоединена к России. Поэтому и эта территория на африканском побережье перешла во владения Российского императора.
Варвария. Сахара
На африканском побережье Средиземного моря располагалась страна Варвария, ещё не поделённая на мелкие государства. А пустыня Сахара была степью. (Большая Степь)
В атласе 1793 года Сахара называется Сара или Степь Варварская. Что подтверждает подлинность обеих карт.
А вот Австралия называлась Новой Голландией, являющейся колоний Великобритании. Как и Новая Британия(Канада), Индостан, Кафры( ЮАР), Гвинея и многие острова Тихого океана.
Не прошло и 200 лет как картина мира резко изменилась. Сравнивая карты 1829 года и 2020 , нельзя не заметить, что происходит дробление территорий и образование мелких государств со своими границами, языком и историей.
Политика " Разделяй и властвуй" полным ходом шествует по планете. И. видимо, это ещё не предел.
Автор: Миг Вечности
Народ! Изображения отчего – то не загрузились. Не поленитесь, пройдите по ссылке, посмотрите карты. И вспомните то, чему нас учили в школе. И сопоставьте. И подумайте, а не пытаются ли очередной раз нас обманывать, утверждая, что история России изложена без искажений…
Тартария где? Почему на высокотехнологичной карте, созданной по утерянным технологиям, Африка в 2 !раза! меньше РИ? И почему Вы решили, что это карта границ? Ведь на ней так прямо и написано “баланс”, т.е. карта политического влияния.
https://jan-pirx.livejournal.com/37293.html
А я предлагаю задуматься о следующем – остров, обозначенный на данной карте, как Нифон до 1940 года – глубоко аграрная страна, а сейчас надпись “made in Japan” – гарантия качества и высоких технологий. Арабы, до семидесятых, пасли верблюдов – сейчас, один такой пастух может зараз скупить полбутика условного Пьера Кардена. Китайских туристов за последние пятнадцать лет прибавилось с 10 млн. до 145 млн. И только мы все время вспоминаем какими мы были, забывая, что все земли принадлежали царю, церкви и помещикам, которые торговали людьми как скотом и цена на крепостного была гораздо меньше стоимости породистого щенка. Так что, лично мне вообще пофик чем владели эти уроды.
А да! Тщеславие и гордыня – это грех.