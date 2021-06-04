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“Политический баланс земного шара”- карта 1829 г., о которой не принято говорить

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Карта 1829 -1830гг., изданная в Санкт-Петербурге, интересна не только необычными для нас названиями, но так же и своими границами.

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Так, море Берингово называется Бобровое море. Между Камчаткой и Японией-Сахалинское море. Северный Ледовитый океан назван морем.

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Государство Япония ещё не существует. Это всего лишь остров Нифон в составе Японских островов.

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Полное описание карты звучит так:

"Для употребления чиновников, банкиров, купцов, путешественников и юношества, или опыт всеобщей статистики земного шара, согласно с нынешним политическим онаго разделением и новейшими открытиями.

Показывающий пространство каждого государства, число жителей онаго вообще и знатнейших городов в особенности, доходы, долг, сухопутную и морскую силу, имя царствующего государя( или главы настоящего правительства)с означением его резиденции, времени восшествия на престол, несовершеннолетия, исповедуемой им веры и династии, к которой принадлежит и пр.

Составленный Г. Бальби : переведённый с французского Н. Эйнерлингом, с присовокуплением географической по проекции Меркатора карты, и состоящей из двух гравированных больших александрийских листов, к объяснению коих следует особо при сем напечатанная книжечка".

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Книжечка, конечно, могла бы нам поведать много интересного о политической картине того времени. Но книжечку эту не сыскать "днём с огнём". Как обычно, такие материалы бесследно пропадают в архивах....

Русская Америка

Кроме Русской Америки, на карте отмечена крепость Росс в Калифорнии. Сейчас её переименовали в Форт Росс.

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Это самое южное русское поселение на побережье Северной Америки. Основано оно в 1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной.

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В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

Балканский полуостров

Всё Чёрное, море, часть Турции и Балканы, кроме Пелопоннеса, включены в состав Российской империи. Как бы на перспективу. Благодаря успехам России в русско-турецкой войне 1828-1829 гг, большая часть Балканского полуострова переходила под начало Российского императора.

clip_image014.jpg

На Пелопоннесе - Морее предполагалось создать независимое государство - Грецию. Именно там сплотились группы, объединённые греческим языком и христианской верой. На остальной же территории жили в основном славяне. В результате Морея - Греция получила независимость, но территории, которые должны были стать частью России, постепенно были присоединены к Греции.

clip_image016.jpg

Н. Епанчин." Очерк похода в европейской Турции"

Произошло это по причине активного вмешательства в Балканский вопрос Англии и Франции. В результате, влияние России ослабевает. И в конце концов, она совсем теряет здесь свои позиции после революции 1917 года.

Сенегамбия

В 1651 курляндский герцог Я. Кеттлер "купил" земли в устье р. Гамбия у местных племен и основал форт на о-ве Джеймс.

В 1795 году Курляндия была присоединена к России. Поэтому и эта территория на африканском побережье перешла во владения Российского императора.

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Варвария. Сахара

На африканском побережье Средиземного моря располагалась страна Варвария, ещё не поделённая на мелкие государства. А пустыня Сахара была степью. (Большая Степь)

clip_image022.jpg

В атласе 1793 года Сахара называется Сара или Степь Варварская. Что подтверждает подлинность обеих карт.

clip_image024.jpg

А вот Австралия называлась Новой Голландией, являющейся колоний Великобритании. Как и Новая Британия(Канада), Индостан, Кафры( ЮАР), Гвинея и многие острова Тихого океана.

clip_image026.jpg

Не прошло и 200 лет как картина мира резко изменилась. Сравнивая карты 1829 года и 2020 , нельзя не заметить, что происходит дробление территорий и образование мелких государств со своими границами, языком и историей.

Политика " Разделяй и властвуй" полным ходом шествует по планете. И. видимо, это ещё не предел.

clip_image028.jpg

 

 

Автор:  Миг Вечности

Источник: https://zen.yandex.ru/media/mig_vechnosti/politicheskii-balans-zemnogo-shara-karta-1829-g-o-kotoroi-ne-priniato-govorit-609f85b468e89b2ef9908f06
Метки: знания, история
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 10313 9199
    Валерий сегодня в 08:50

      Народ! Изображения отчего – то не загрузились. Не поленитесь, пройдите по ссылке, посмотрите карты. И вспомните то, чему нас учили в школе. И сопоставьте. И подумайте, а не пытаются ли очередной раз нас обманывать, утверждая, что история России изложена без искажений…

      2
      2
      • 7461 6117
        ЖенечкаВалерий 34 мин. назад

          Тартария где? Почему на высокотехнологичной карте, созданной по утерянным технологиям, Африка в 2 !раза! меньше РИ? И почему Вы решили, что это карта границ? Ведь на ней так прямо и написано “баланс”, т.е. карта политического влияния.
          https://jan-pirx.livejournal.com/37293.html
          А я предлагаю задуматься о следующем – остров, обозначенный на данной карте, как Нифон до 1940 года – глубоко аграрная страна, а сейчас надпись “made in Japan” – гарантия качества и высоких технологий. Арабы, до семидесятых, пасли верблюдов – сейчас, один такой пастух может зараз скупить полбутика условного Пьера Кардена. Китайских туристов за последние пятнадцать лет прибавилось с 10 млн. до 145 млн. И только мы все время вспоминаем какими мы были, забывая, что все земли принадлежали царю, церкви и помещикам, которые торговали людьми как скотом и цена на крепостного была гораздо меньше стоимости породистого щенка. Так что, лично мне вообще пофик чем владели эти уроды.
          А да! Тщеславие и гордыня – это грех.

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