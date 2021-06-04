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Минфин против лидерства России в атомной энергетике? Борис Марцинкевич

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Как создание атомных станций малой мощности может обеспечить России первенство в мировой атомной энергетике на долгие годы. Кто и почему препятствует этому процессу. Как возводилась Билибинская АЭС и что создаёт Атомная Чукотка сейчас. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
YouTube канал Геонергетика https://www.youtube.com/channel/UCfiI…
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/ 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sepSuEQXqr0
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