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Половина россиян готова платить высокие налоги для поддержки бедных

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Половина россиян готова платить высокие налоги для поддержки бедных

Большая часть россиян (54% опрошенных) согласна платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В основном за такое решение проголосовали люди от 60 лет и выше.

При этом 28% считают, что налогов должно быть как можно меньше, чтобы каждый человек сам мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами.

Также выяснилось, что 45% граждан предпочитают платить больше налогов, если это даст им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг (чаще такого мнения придерживаются самые молодые россияне — 66% среди 18-24-летних).

26% опрошенных сказали, что готовы платить больше налогов, если бы у них была возможность влиять на их распределение (не готовы рассматривать такую возможность 65% опрошенных).

«При этом большинство россиян (83%) являются сторонниками прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов. За то, чтобы все платили равный процент налогов, выступают 13% наших сограждан, чаще 25-34-летние (27%)», – рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.

В целом 81% респондентов выразил уверенность, что налоги нужно платить в обязательном порядке и в полном объёме. 15% опрошенных считают, что, по возможности, лучше избегать выплаты части налогов.

По материалам сайта ВЦИОМ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/polovina_rossijan_gotova_platit_vysokije_nalogi_dla_podderzhki_bednyh_744.htm
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