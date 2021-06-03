Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. «Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран “оси” (…), а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», — говорится в документа.

Поправки предложены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Авторы документа подчеркивают недопустимость смешения и приравнивания действий «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана поставить законодательный заслон таким попыткам, «сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. И согласитесь, такой документ сегодня крайне востребован.

Вместе с тем, думаю, с учетом нынешних геополитический реалий было бы целесообразно осуществить комплексное решение всех поставленных в документе вопросов. Предусмотреть, в частности, также отмену политически конъюнктурного и исторически лживого постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». Именно этот документ дал «отмашку» новому этапу антисоветской, а вскоре — еще и антироссийской кампании на Западе, в том числе в восточноевропейских странах — «новобранцах» НАТО и Евросоюза, и примкнувшими к ним Киеву с Тбилиси.

Эта пропагандистская кампания достигла к сегодняшнему дню чрезвычайно высокого накала. А в связи с чтением в Госдуме РФ названного выше документа за рубежом поднялась новая волна русофобской истерии: дескать, Москва «опасается исторических фактов» того периода, потому и запрещает их. Упоминается то же постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. и утверждается, что этот документ не отменен, поэтому анонсируемый запрет свидетельствует о некоем стремлении Москвы «замолчать правду».

Правды ради надо отметить, что в том же постановлении сказано «Съезд народных депутатов СССР настоящим подтверждает, что договор о ненападении от 23 августа 1939 года, а также заключенный 28 сентября того же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией, равно как и другие советско-германские договоренности, — в соответствии с нормами международного права — утратили силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 года».

Но так же справедливым будет утверждение, что до сих пор это постановление 1989 года юридически не отменено в России и продолжает действовать, так как РФ — правопреемница СССР. А в этом документе, напомним, на СССР не только фактически возложена ответственность за развязывание Второй мировой войны, но и практически ставится под сомнение легитимность западных, юго-западных и северо-западных границ СССР, сложившихся после Второй мировой войны.

Можно, конечно, запретить упоминание этого постановления, но очевидно, что его действие и в этом случае сохраняется. Поясним. В том документе, например, сказано: «…договор с Германией о ненападении… имел одной из целей — отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете, эта цель не была достигнута…» Разве это так? Неужели почти два года отсрочки войны не в счёт? Словом, откровенное враньё.

При этом далее в постановлении говорилось: «Предпринятые … разграничение «сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран». И отмечалось, что «отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 1920 г. и договорам о ненападении, заключенным в 1926—1933 годах, их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность друг друга. Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией».

получается, что СССР, якобы, нарушил суверенитет и территориальную целостность этих стран, что, если следовать логике документа, продолжалось до распада СССР включительно. Это, во-первых. Во-вторых, из того же крайне лживого тезиса проистекают и существующие территориальные и/или финансовые «претензии» к РФ со стороны Польши, прибалтийских стран. А в-третьих, практически этот тезис остаётся стимулом для политически и исторически оскорбительных кампаний против СССР/России в тех же странах, как и для всевозможных надругательств там над могилами советских воинов.

Но есть и другая сторона медали, о которой в стане «обиженных Россией» предпочитают не говорить.

Ведь тот же тезис например, означает, что восстановление статуса Вильнюса с середины октября 1939 г. в качестве столицы Литвы — тоже нелегитимно (Вильнюс был оккупирован Польшей с 1920 года). И по этому ряду отмены решений послевоенных лет можно ведь пойти и дальше…

И еще одна важная политическая деталь. В постановлении Съезда нет ничего о том, что в марте — августе 1939-го велись переговоры между СССР, Великобританией и Францией о взаимной военной помощи, завершившиеся провалом по вине западных «партнеров». Хотя бы потому, напомним, что их представители на переговорах не имели полномочий подписывать соответствующий договор. Но главное, их правительства отказались договариваться с Польшей, Литвой и Румынией о пропуске советских войск к границам с Германией и с оккупированной ею Чехословакией.

Иными словами, очевидна лживость того постановления, принятого, как известно, в годы пресловутого «нового мышления» Горбачева и его подельников, чтобы в угоду Западу дискредитировать один из важнейших этапов советской истории, чем также ускорить крушение самого СССР.

Поэтому, с моей точки зрения, требуется законодательно не только отменить тот документ, но и квалифицировать его как политически провокационный, если — не предательский, называя вещи своими именами.

Вообще, вспоминая события конца 1980-х, приходишь к выводу, что к тому времени правящая советская номенклатура и вся общественно-политическая ситуация в СССР прогнили насквозь. Именно это обстоятельство предопределило и принятие того же постановления Съезда народных депутатов, и произошедший вскоре крах Советского Союза.





