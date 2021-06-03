Главная » Творчество, Экономика

Новак: осталось построить 100 км «Северного потока — 2»

94 0
Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Новак: осталось построить 100 км «Северного потока — 2»

Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) к концу 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», – сказал он.

Новак добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам.

Ранее вице-премьер говорил, что СП-2 будет завершён, потому что это «сугубо коммерческий проект». Он также напомнил, что проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний.

В середине мая генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе тоже выразил уверенность, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.

В конце мая президент США Джо Байден назвал новые санкции против СП-2 контрпродуктивными и отказался от их введения, поскольку строительства газопровода уже почти завершено. В Кремле заявили, что приветствуют данное решение президентской администрации.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Ленты.ру, RT, РБК.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/novak_ostalos_postroit_100_km_severnogo_potoka__2_379.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Северный поток-2» угодил в идеальный шторм
Турецкий поток достраивают на этой неделе
Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2020
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2019
«Газпром» устал финансировать Европу
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2016
Новости Украины и Новороссии 21 января 2016
Видеоблог №176: О «загадках» мировой экономики

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru