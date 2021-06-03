Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) к концу 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», – сказал он.

Новак добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам.

Ранее вице-премьер говорил, что СП-2 будет завершён, потому что это «сугубо коммерческий проект». Он также напомнил, что проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний.

В середине мая генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе тоже выразил уверенность, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.

В конце мая президент США Джо Байден назвал новые санкции против СП-2 контрпродуктивными и отказался от их введения, поскольку строительства газопровода уже почти завершено. В Кремле заявили, что приветствуют данное решение президентской администрации.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Ленты.ру, RT, РБК.