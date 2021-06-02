Настоящим, во всех смыслах военно-историческим видеорассказом, «Специнформ» начинает новый видеоцикл под общим названием «Дембельский альбом». Это воспоминания о времени, проведённом в рядах Вооружённых Сил. Для многих годы «в сапогах» стали заметной, яркой страницей биографии, многим даже спустя десятки лет после демобилизации найдётся что рассказать о стойкости в преодоления тягот и лишений военной службы.

Герой первого выпуска «Дембельского альбома» — Владимир Владимирович Самарин. Нет ничего странного в том, что призывник с инициалами ВВС был направлен для прохождения службы в Военно-воздушные Силы, где закономерно стал «отличником». Путь рядового Самарина к нагрудному знаку «Отличник ВВС» был тернист. После положенных в таких случаях проводов, в армию Владимир Самарин убыл только с третьей попытки. Зато в ходе службы быстро познал солдатскую мудрость: солдат спит — служба идёт, солдат идёт и служба идёт, но когда солдат бежит — служба всё равно идёт.

Владимир Владимирович ответственно подошёл к созданию личного дембельского альбома: проявил настойчивость, применил солдатскую смекалку и растворитель 646. На «дембель» ушёл в сержантских погонах, чётко зная: у кого погоны «адидас» — тому любая барышня рада. Об этом и многом другом и побеседуем, попутно листая дембельский альбом.