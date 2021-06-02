Мирный атом. Время. Эфир 2 июня 1979
Мирный атом. Время. Эфир 2 июня 1979
О международной выставке "Мирный атом в странах социализма", приуроченной к 30-летию образования Совета Экономической Взаимопомощи, и планах строительства в социалистических странах атомных электростанций. Председатель Государственного Комитета по использованию атомной энергии СССР Андраник Петросянц рассказывает о будущем ядерной энергетики, ее большом потенциале.
Информационный сюжет "Мирный атом в странах социализма". Время. Эфир 02.06.1979
Главная редакция информации, 1979 г.