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Мирный атом. Время. Эфир 2 июня 1979

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Мирный атом. Время. Эфир 2 июня 1979
О международной выставке "Мирный атом в странах социализма", приуроченной к 30-летию образования Совета Экономической Взаимопомощи, и планах строительства в социалистических странах атомных электростанций. Председатель Государственного Комитета по использованию атомной энергии СССР Андраник Петросянц рассказывает о будущем ядерной энергетики, ее большом потенциале.

Информационный сюжет "Мирный атом в странах социализма". Время. Эфир 02.06.1979
Главная редакция информации, 1979 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FvjPuNdG6TA
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