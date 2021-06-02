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Энергетическая БЛОКАДА Белоруссии. Энергетические Санкции Украины и ЕС Против Беларуси

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Энергетическая БЛОКАДА Белоруссии. Энергетические Санкции Украины и ЕС против Беларуси. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Украина собралась бороться с «Северным потоком-2» до введения его в эксплуатацию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика собирается бороться со строительством газопровода «Северный поток-2» до тех пор, пока он не будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Дипломат выразил сожаление решению США снять санкции с оператора объекта — компании Nord Stream 2 AG, но подчеркнул, что Киеву рано признавать поражение. «Ничто не проиграно, пока игра не завершилась

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MLRAxy9NhG4
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