Энергетическая БЛОКАДА Белоруссии. Энергетические Санкции Украины и ЕС Против Беларуси
Энергетическая БЛОКАДА Белоруссии. Энергетические Санкции Украины и ЕС против Беларуси. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Украина собралась бороться с «Северным потоком-2» до введения его в эксплуатацию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика собирается бороться со строительством газопровода «Северный поток-2» до тех пор, пока он не будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Дипломат выразил сожаление решению США снять санкции с оператора объекта — компании Nord Stream 2 AG, но подчеркнул, что Киеву рано признавать поражение. «Ничто не проиграно, пока игра не завершилась