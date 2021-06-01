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Знал ли Сталин дату начала войны? А. Мартиросян, И. Шишкин

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Правда ли, что Сталин в упор отказывался верить всем сообщениям нашей разведки о неизбежности войны, и своими волюнтаристскими действиями не позволял армии готовиться к отражении агрессии? Когда он на самом деле понял, что будет война, и какие действия предпринял? Что вынуждало Сталина быть очень осторожным?
Почему немцы напали именно в июне, и какие планы имели на начало войны? Что значило знаменитое сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года, и кому оно было адресовано? Об этом говорят историк, в прошлом сотрудник внешней разведки КГБ СССР Арсен Мартиросян и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

Книга А. Мартиросяна "Сталин и разведка накануне войны" https://den-magazin.ru/utm/119
Книги издательства "Наше Завтра" https://den-magazin.ru/utm/120
Встречи с авторами "ДеньТВ" https://den-magazin.ru/utm/121

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AvXViYJ3poA
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