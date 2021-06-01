Правда ли, что Сталин в упор отказывался верить всем сообщениям нашей разведки о неизбежности войны, и своими волюнтаристскими действиями не позволял армии готовиться к отражении агрессии? Когда он на самом деле понял, что будет война, и какие действия предпринял? Что вынуждало Сталина быть очень осторожным?

Почему немцы напали именно в июне, и какие планы имели на начало войны? Что значило знаменитое сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года, и кому оно было адресовано? Об этом говорят историк, в прошлом сотрудник внешней разведки КГБ СССР Арсен Мартиросян и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

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