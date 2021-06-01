Это случилось в дальнем походе. Оборвались три из четырех тросов – те самые, за которые цепляется самолет во время посадки на палубу авианосца. Ночь. Море. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». А Мельников Серега – в небе. В море запасных аэродромов нет. И он посадил самолет – четко зацепившись за единственный целый трос.

Повезло? Повезло тогда, когда стал учеником Виктора Пугачева. Повезло попасть в состав первой группы летчиков, которые в Крыму отрабатывали посадку на палубу. Те, почти двухлетние тренировки на Черном море здорово отшлифовали его профессиональное мастерство. Потом была пятница, 13 июля – первая его реальная посадка на палубу.

Огромный авианосец из-под облаков смотрится не крупнее спичечной коробки. На него надо посадить многотонную машину и на палубе погасить скорость до нуля…

Первым этот сложнейший маневр совершил Виктор Пугачев. В 1999 году Пугачев и Мельников вдвоем опустили на палубу самолет Су-27. А позже Сергей Мельников стал первым российским асом, в активе которого стало 100 зацепов. А затем он еще сотню раз сажал на палубу машину. Дважды по сотне – это двести зацепов!

Но тот случай в Северном море, когда три из четырех тросов оказались оборваны, и он посадил самолет без страховки, имеет особое значение и в его биографии и в истории российской авиации. Летчик от Бога, летчик – ас!







Рожденный в городе Жуковском

Скупые строчки биографии: Сергей Мельников родился 7 июля 1959 года в подмосковном Жуковском в семье выпускников МАИ.

В 1977 году, через год после окончания средней школы №7, поступил в Ейское высшее военное училище лётчиков. По окончании учебы служил в строевых частях ВВС в городе Гянжа (Азербайджан).

В 1986 году старлеем уволился в запас. В 1987 году окончил Школу лётчиков-испытателей (ШЛИ МАП).–пришел на лётно-испытательную работу в ОКБ «Сухой».

В 1989 году, без отрыва от основной работы, окончил Московский авиационный институт.

Участвовал в испытаниях и доводках самолетов Су-17, Су-25, Су- 27, Су- 33. Испытывал и сдавал на вооружение самолёты палубного базирования Су-33, Су-25 УТГ и Су-25 УТГ.

Почти два года на комплексе «Нитка» (город Саки) тренировался сажать самолет на палубу авианесущего корабля.

В 90–х годах прошлого века, на Су-25 УТГ подготовил большую группу лётчиков ВМС для базирования на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», за что 7 марта 1995 года получил Золотую Звезду Героя России.

29 апреля 1999 года поднял в небо (в качестве второго лётчика) и затем провёл испытания Су -33УБ (Су-27КУБ).

С 2001 года — заместитель начальника лётной службы Лётно-испытательной и доводочной базы ОКБ«Сухой».

Умер после продолжительной болезни 5 сентября 2010 года. Похоронен на Быковском кладбище города Жуковского.





За облаками всегда солнце

Солидные титулы, высшие награды и почетные звания: Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, кавалер ордена Почета, крупный административный пост на фирме «Сухого» не сподвигли его «зазвездиться». Друзья называли его просто–Мельников Серега.

Веселый он был человек, жизнелюб. Увлекался парапланеризмом, гонял на мотоцикле – имел даже пропуск для въезда на нем на территорию ЛИИ.

В США летчика, совершившего 100 посадок на палубу авианосца, приглашают на прием к Президенту страны. У нас по-своему чтят таких асов.

Старлея(затем – майора) в запасе Мельникова коллеги уважительно называли «полковником Северного флота» –ему даже на летном комбинезоне это уникальное звание указали. А еще о Мельникове Сереге сложена хорошая песня, написана книга, его имя присвоено школе и в памяти жителей города Жуковского он в одном строю с Гринчиком и Анохиным, Амет-Хан Султаном и Станкявичюсом, Грищенко и Волком, Виктором Пугачевым и многими другими нашими славными земляками – живыми и уже ушедшими от нас. Но не зря же говорится: летчики не умирают, они просто улетают в небо…

За облаками всегда солнце – оптимистично говорил Сергей Мельников. Уже больше десяти лет, как не стало Сергея. Николаевича. В нашей памяти он – навсегда.





