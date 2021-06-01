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Первый сошёл! Начался серийный выпуск «Аурус»

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В Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» с конвейера сошёл первый серийный автомобилей «Аурус Сенат», ознаменовав старт долгожданного массового производства. Хотя машина премиум-класса стоимостью от 18 млн руб. рассчитана на обеспеченного покупателя, событие можно назвать историческим для всей российской автомобильной промышленности и не только. Подробности – в этом выпуске.

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5DE55juRz8o
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