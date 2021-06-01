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Дом как отражение Космоса. Сергей Балута и Марина Макарова

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Всё, что создано Творцом (Природой, как материальным проявлением Творца), создано в соответствии с материальными и тонкоматериальными законами Мироздания.

Именно поэтому творчество Творца совершенно. Это гармония, Космос. Человек не всегда творит Космос, иногда плоды его творчества содержат Хаос. Космос и Хаос – два полюса, склоняющие сотворённую систему в сторону Эволюции или Деградации.
Наши предки относились к дому, как к структуре, отражающей Космос на Земле, стремились создать вокруг себя Гармонию и Лад. Как нам создавать Космос из окружающего нас пространства – дома, участка, на какие законы творчества опираться, мы и поговорим на этой встрече.

Ссылки на РАШ ( Русская Архитектурная Школа):
https://rash.space,
https://vk.com/rash.space

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Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P50wt-p09lk
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