Письмо французского солдата из Крыма, адресованное другу автора в Париж, некоему Морису. Не совсем по теме канала, конечно, но тоже интересно…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"«Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки русским уже давно пора капитулировать. На каждую русскую пушку — у нас пять пушек, на каждого их солдата — десять наших. А оружие! Наверное, у наших дедов, штурмовавших ещё Бастилию, и то было оружие лучшее. У них нет снарядов. Каждое утро они выходят на открытое поле между укреплениями и собирают снаряды. Мы начинаем стрелять. А они не уходят. Ведь снаряды, которые они собирают, предназначаются для нас! Я ведь уже писал тебе ранее, что русские матросы сошли со своих кораблей и теперь защищают бастионы. Так вот эти матросы погнались за нами. Впереди бежал коренастый малый с черными усиками и серьгой в одном ухе. Он сшиб двух наших — одного штыком, другого прикладом — и уже нацелился на третьего, когда хорошенькая порция шрапнели угодила ему прямо в лицо. Сгоряча он пробежал еще несколько шагов и свалился на землю у самого нашего вала. Мы перетащили его к себе, перевязали кое-как раны и положили в землянке. Надо прекращать войну. С такими людьми воевать безнадежно…"

*Письмо французского солдата написано в период Крымской войны и обороны Севастополя 1854-1855 годов.